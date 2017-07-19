صابر الرباعي: أعداء النجاح كثيرون وما تعرضت له أصالة أوجعني

صابر الرباعي

الوقوف على مسرح قرطاج ممتع ومخيف وله مذاق خاص جدا



أحمد حمدي:



يتمتع بقيمة ومكانة فنية كبيرة في الوطن العربي، وكان ذلك دافعا كبيرا لاستقبال الرئيس التونسي السبسي له وهو الاستقبال الذي احدث ضجة كبيرة اليومين الماضين.



يستعد حاليا لطرح البومه الغنائي الجديد بعد النجاح الذي حققه في اغنيتي "ملكت الكون" و"أنا بحن" الفترة السابقة، ورغم ذلك النجاح يتعرض احيانا لمواقف وشائعات في حياته الفنية كان آخرها شائعه احتجازه في مطار هيرثو بلندن .. إنه النجم العربي صابر الرباعي.



"المال" تحدثت معه حول زيارته الأخيرة للرئيس التونسي السبسي، وموقفه من ازمته الاخيرة بلندن ، ورأيه فيما تعرضت له النجمة اصالة في مطار بيروت ، وموقفه من المشاركة في الموسم الرابع لبرنامج " ذا فويس ".



بداية تحدث صابر الرباعي لـ"المال" عن زيارته للرئيس التونسي السبسي الأيام الماضية فقال : كانت مقابلة رائعة جدا بيني وبين رئيس بلادي الحبيبة تونس السبسي في القصر الرئاسي الخاص به، وتبادلنا الحديث حول العديد من القضايا الفنية والاجتماعية والسياسية الهامة في تونس والمنطقة العربية ، وهو شخص راقي محب للفن والانسانية ،واستفدت الكثير منه على جميع النواحي واتمنى ان تتكرر الزيارة.



وأضاف أنه لن ينسى ابدا حفله الغنائي الذي قدمه مؤخرا على مسرح مهرجان قرطاج فقال :" أعشق الغناء على مسرح مهرجان قرطاج عن اي مهرجان آخر في الوطن العربي ليس فقط لكونه في بلدي الحبيب تونس، لكن لكون جمهوره ذواق للفن بشكل مختلف وراق ، وكان الحفل مميز وقدمت فيه العديد من الاغنيات العاطفية والوطنية ،وغنيت ايضا اغنيات لكبار العمالقة كعادتي وشهد الحفل حضورا كبيرا".



وعن شائعة ايقافه في مطار هيرثو بلندن منذ فترة لاتهامه بتعاطي الهيروين وقتها قال : "أعداء النجاح كثيرون، ولااهتم لمثل هذه الشائعات، فقد كنت متواجدا في منزلي وقتها ولاعلم سبب ظهور هذه الاكاذيب حولي كل فترة ، ارى انها ضريبة نجوميتي وشهرتي ، ومايهمني ان يظل جمهوري يحترمني ويثق بي دائما".



وعن رأيه فيما تعرضت له النجمة اصالة باحتجازها في مطار بيروت الفترة السابقة قال : "أصالة صديقة عزيزة منذ سنوات، وقدمنا معا العديد من الحفلات الناجحة واغنية "علي جرى " التي حققت نجاحا وشهرة واسعة في الوطن العربي ، وماتعرضت له كان بسبب ارائها السياسية ، والكثيرون يعلمون ذلك لانها انسانة نقية داخليا وخارجيا، وهي فنانة كبيرة لها اسم وتاريخ فني كبير، ولايمكن ان يتم اتهامها بهذه الامور الفارغة، ووجعني كثيرا ماتعرضت له"



وعن رأيه فيما إذا كان هو وأصالة وغيرهم يدفعون ثمن ارائهم ومواقفهم السياسية أحيانا قال :"بالطبع هذه المواقف لاتعجب أشخاصا وأنظمة معينة، لذلك نتعرض لبعض المواقف السيئة في حياتنا لكن لانعطيها اي اهتماما يذكر".



وعن حقيقة تقديمه أغنية بالطابع الشعبي الفترة القادمة بعد غنائه أغنية "آه لو لعبت يازهر" للمطرب الشعبي أحمد شيبة في إحدى اللقاءات التليفزيونية قال صابر:"أحببت هذه الأغنية كثيرا، وذلك ما دفعني لغنائها في إحدى البرامج التليفزونية دون أي خجل أبدا، لكن الغناء الشعبي له مطربينه، وأنا أغني للشعب دائما الاغنيات البسيطة والكلمات التي تلامس مشاعرهم واوجاعهم ،لذلك تصل لقلوبهم الحمد لله".



وعن موقفه من المشاركة في الموسم الرابع لبرنامج المواهب "ذا فويس" قال :" انسحبت تماما من البرنامج هذا الموسم لاسباب خاصة بي ،اهمها انني اريد التركيز في اعمالي الفنية بالاضافة ان باقي النجوم كاظم الساهر وشيرين عبد الوهاب وعاصي الحلاني اعلنوا انسحابهم ايضا ، لكني اؤكد لك انها كانت تجربة ممتعة في مسيرتي الفنية خلال الثلاثة مواسم السابقة ،واخرجت التجربة مواهب مميزة واصوات جيدة على الساحة الفنية " .

واختتم حديثه بأن سبب تأخر البومه الجديد يرجع لاهتمامه بطرح اغنيات منفردة للجمهور بدرجة اكبر فقال : " أحببت طرح اغنيات سنجل الفترة السابقة مثل "ملكت الكون "واغنية "انا بحن " ، وحققا نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة على يوتيوب