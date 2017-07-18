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نقل وملاحة
تلميحات بالزيادة .. تصريحات وزير النقل عن سعر تذكرة المترو!
الثلاثاء 18 يوليه 2017 10:21 م
وزير النقل فى مترو الأنفاق
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وزير النقل فى مترو الأنفاق
زيادة حصص شركتي الإسكندرية ودمياط لتداول الحاويات فى البورصة
هاجر عمران
قال هشام عرفات، وزير النقل، إن سعر تذكرة المترو الحالي "جنيهين"، سيظل كما هو خلال الفترة المقبلة، ولكن الوزارة تتجه للزيادة، وفقًا لعدد المحطات، لكنه لم يحدد توقيتًا معينًا لذلك.
ونفى، فى تصريحات على هامش الندوة، التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم بحضوره ومع استضافة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، التوجه لتخصيص عربات للـ VIB أو كبار الزوار فى مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن هذا النظام غير متبع فى جميع دول العالم إلا أنه من الممكن العمل به فى السكك الحديدية.
في السياق نفسه، قال الوزير إنه سيتوجه مساء اليوم إلى طريق شبرا بنها للقيام بجولة ليلية والاطمئنان على سير العمل.
وأشار إلى أن افتتاح الطريق سيتم نهاية الشهر المقبل وسيعمل على انفراجة كبرى خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك.
من ناحية أخرى قال عرفات، إن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن زيادة حصص شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات فى البورصة، موضحا أن الشركتين المذكورتين تتبعان قطاع الأعمال العام وليس وزارة النقل.
النقل
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