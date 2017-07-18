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سيـــاســة
محام حقوقي: تطوير الوراق مشروع دشنه جمال مبارك
الثلاثاء 18 يوليه 2017 10:15 م
الوراق 9
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الوراق 9
إيمان عوف :
قال طارق عبدالعال، المحامي الحقوقي المتخصص بالحق في السكن، إن ما يحدث الآن بجزيرة الوراق هو نفسه ما حدث في جزيرتي الدهب والقرصاية ومشروع تطوير مطار إمبابة، وغيرها العديد من الجزر النيلية والمناطق التي تلفت نظر رجال الأعمال والدولة والمستثمرين بصورة كبيرة.
وأضاف أنه مشروع تطوير القاهرة الكبرى الذي دشنه جمال مبارك، والذي حمل اسم القاهرة 2050، والذي يحمل الآن اسم القاهرة 2030، والذي يقوم بالأساس على فكرة الاستيلاء على المناطق المميزة على مجرى النيل في القاهرة الكبري.
وأشار عبدالعال إلى أن الأزمة الأساسية في تلك النوعية من المشروعات أنها تسعى لسلب الفقراء الأماكن التي بنوها بجهدهم وعرقهم دون أن توفر أي بديل لسكن آدمي مناسب لذلك.
ولفت إلى أن توجه الفكر الرأسمالي من منتصف التسعينيات قائم على التعامل مع كل الأشياء بما فيها البشر باعتبارهم سلعة خاضعة للعرض والطلب.
وتساءل عبدالعال لماذا تصر الدولة على سلب الفقراء حقهم في سكن آدمي تحت مسمى هيبة الدولة، واستعادة أراضيها في حين أنها تسعى للتصالح مع رجال الأعمال المعتدين على أراضيها بهدف الربح.
أحداث الوراق
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