إضراب عمال الجامعة الأمريكية اعتراضا على تسريحهم

عمال

إيمان عوف



يستمر اعتصام عمال الجامعة الأمريكية لليوم الثالث على التوالي اعتراضا على تسريح 36 عامل من أصل 186 من المقرر الاستغناء عنهم مع نهاية شهر أغسطس المقبل.



قال أحد العمال في تصريحات للمال أنهم أعلنوا الاعتصام والإضراب عن العمل داخل الجامعة الأمريكية اعتراضا على قيام الإدارة لتسريح 36عاملا من عمال النظافة بالجامعة الذين بالرغم من تدني رواتبهم والانتقام المستمر من حقوقهم استمروا في العمل حتي يؤمنوا عدا لحد الداني من المعيشة لأبنائهم.



مشيرا إلى أن إدارة الجامعة أبلغت العمال بأنها تستعين بمكتب توريد عمالة لتولي أعمال النظافة والأمن داخل الجامعة، وأنها لن تحدد عقود عمل 186 عاملا من عمال النظافة، وأنها أمهلتهم فرصة لنهاية الشهر الحالي بداية شهر أغسطس لتسليم العهدة وترك العمل.



في ذات السياق، أصدر كل من حزب العيش والحرية الاشتراكيون الثوريون و6 أبريل بيانا تضامنيا مع العمال، حذروا فيه من استمرار سياسات التنكيل بالفقراء.