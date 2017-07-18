EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
إضراب عمال الجامعة الأمريكية اعتراضا على تسريحهم
الثلاثاء 18 يوليه 2017 10:07 م
الجامعة الأمريكية
أخر الأخبار
عمال
إيمان عوف
يستمر اعتصام عمال الجامعة الأمريكية لليوم الثالث على التوالي اعتراضا على تسريح 36 عامل من أصل 186 من المقرر الاستغناء عنهم مع نهاية شهر أغسطس المقبل.
قال أحد العمال في تصريحات للمال أنهم أعلنوا الاعتصام والإضراب عن العمل داخل الجامعة الأمريكية اعتراضا على قيام الإدارة لتسريح 36عاملا من عمال النظافة بالجامعة الذين بالرغم من تدني رواتبهم والانتقام المستمر من حقوقهم استمروا في العمل حتي يؤمنوا عدا لحد الداني من المعيشة لأبنائهم.
مشيرا إلى أن إدارة الجامعة أبلغت العمال بأنها تستعين بمكتب توريد عمالة لتولي أعمال النظافة والأمن داخل الجامعة، وأنها لن تحدد عقود عمل 186 عاملا من عمال النظافة، وأنها أمهلتهم فرصة لنهاية الشهر الحالي بداية شهر أغسطس لتسليم العهدة وترك العمل.
في ذات السياق، أصدر كل من حزب العيش والحرية الاشتراكيون الثوريون و6 أبريل بيانا تضامنيا مع العمال، حذروا فيه من استمرار سياسات التنكيل بالفقراء.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا