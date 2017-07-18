نصر: الإصلاحات المالية والنقدية حلت تحديات كبيرة للاستثمار

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رسلان: مناخ الاستثمار يشهد إجراءات مشجعة



هاجر عمران :



أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة تسير على طريق واضح فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وفقًا لمحاور محددة وأولويات كثيرة، منها الإجراءات الإصلاحية فى القطاعات المالية والنقدية وهو ما ساعد على حل كثير من التحديات.



وأكدت، خلال كلمتها منذ قليل بالندوة التى يعقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى تحت عنوان "الاستثمار فى مصر الفرص والتحديات "، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر مشددة على أهمية الشركات الخاصة فى تحقيق النمو الاقتصادى، لافتة إلى أن الأولوية للحكومة هى مشاركة القطاع الخاص و عدم مزاحمته.



وتابعت: نعمل بالفعل بإجراءات محددة لمشاركة القطاع الخاص وليس بالأحاديث فقط، مشيرة إلى العمل على حزمة من الإصلاحات التشريعية ومنها قانون الاستثمار الذى يعطى ضمانات واضحة للمستثمرين.



وأضافت أن القانون يمنح حوافز معينة للاستثمار مثل القطاعات الأكثر توفيرا لفرص العمل وهو ما يعمل على تحسين دخل المواطن المصرى، مؤكدة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى ذات أولوية إلى جانب المحافظات الأكثر احتياجا .



وتابعت الوزيرة: ليس فقط الصعيد هو الأكثر احتياجا ولكن المشروعات مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى العمل على إزالة البيروقراطية، قائلةً: أنا شخصيا أعانى من البيروقراطية فى الوزارة وهناك إجراءات اتخيل الانتهاء منها خلال ساعات تستغرق أيامًا.



في السياق نفسه، قال معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصرى الكندى إن مناخ الاستثمار المحلى عانى تحديات كثيرة خلال السنوات الماضية، وتابع "من لا يعرف الهدف لا يجد الطريق" مؤكدا أن هذه المقولة لازمت عمل وزارة الاستثمار لفترة طويلة.



وأضاف خلال كلمته بالندوة أن السنوات الماضية شهدت غياب الخطط والاستراتيجيات بشكل واضح.



ولفت إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت زيادة فى الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الأعمال وعلى رأسها إنشاء المجلس الاعلى للاستثمار إلى جانب حزمة التشريعات ومنها قانون الاستثمار ورغم تأخيره إلا انه نقطة تحول للاقتصاد المصرى وفقا لتعبيره.

