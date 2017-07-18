تعطل حركة القطارات بين قنا والأقصر

توقف حركة القطارات بخط الزقازيق إثر انفجار بالقضبان فى إنشاص

المال- خاص



أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء تخزين قطار البضاعة المخصَّص لنقل القضبان الحديدية المستخدمة فى أعمال تجديدات وصيانة السكك فى المسافة بين قنا والأقصر، سقطت عجلات بوجى بعض العربات بمحطة أبنود الواقعة قبل محطة قنا.



وأفادت الهيئة، فى بيانها، بأنه على الفور انتقلت قيادات المنطقة وأوناش الخطر؛ لرفع عجلات بوجى العربات عن السكة؛ وذلك لسرعة تشغيل الخط بين محطتى قنا والأقصر.



وأوضحت أن العربات كانت فى عودتها من تفريغ القضبان فى مواقع تجديدات وصيانة السكة فى المنطقة الجنوبية، وأن سقوط العربات تسبب فى تعطل حركة سير القطارات فى المسافة بين قنا والأقصر، ولا يوجد أى إصابات.



وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب لتأخر بعض القطارات على خط القاهرة السد العالى فى المسافة بين قنا والأقصر لحين رفع عجلات بوجى العربات.