EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
تعطل حركة القطارات بين قنا والأقصر
الثلاثاء 18 يوليه 2017 09:56 م
توقف حركة القطارات بخط الزقازيق إثر انفجار بالقضبان فى إنشاص
أخر الأخبار
توقف حركة القطارات بخط الزقازيق إثر انفجار بالقضبان فى إنشاص
المال- خاص
أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء تخزين قطار البضاعة المخصَّص لنقل القضبان الحديدية المستخدمة فى أعمال تجديدات وصيانة السكك فى المسافة بين قنا والأقصر، سقطت عجلات بوجى بعض العربات بمحطة أبنود الواقعة قبل محطة قنا.
وأفادت الهيئة، فى بيانها، بأنه على الفور انتقلت قيادات المنطقة وأوناش الخطر؛ لرفع عجلات بوجى العربات عن السكة؛ وذلك لسرعة تشغيل الخط بين محطتى قنا والأقصر.
وأوضحت أن العربات كانت فى عودتها من تفريغ القضبان فى مواقع تجديدات وصيانة السكة فى المنطقة الجنوبية، وأن سقوط العربات تسبب فى تعطل حركة سير القطارات فى المسافة بين قنا والأقصر، ولا يوجد أى إصابات.
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب لتأخر بعض القطارات على خط القاهرة السد العالى فى المسافة بين قنا والأقصر لحين رفع عجلات بوجى العربات.
السكك الحديدية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا