تكريم سمير عبدالباقي بالمهرجان القومي للمسرح

صورة افتتاح القومي

علي راشد



"فارس الكلمة.. سمير عبد الباقي" كتيب من إصدارات الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح، حول الشاعر والكاتب سمير عبد الباقي الذي تم تكريمه خلال حفل افتتاح المهرجان وكتبه الدكتور مصطفى سليم.



يبدأ سليم في حديثه عن عبد الباقي قائلا :" ليس من السهل أن تجمع خلجات وهموم ومنجزات شاعر وروائي ورجل مسرح ورائد من رواد الأدب الموجه للأطفال في هذا الحيز الضيق من الكلمات خاصة إن كان هذا الكاتب من النوع الملتزم بالمعنى الحقيقي ويمتلك موهبة فريدة مثل كاتبنا الكبير سمير عبد الباقي".



ويصفه بأنه ظاهرة إبداعية مصرية أصيلة يستحق مجلدات من البحث والدرس، وذلك لأن هناك العديد من العوالم التي يغوص فيها ومن بينها علاقته بالفكر الماركسي ونشاطه السياسي الموسع وعلاقته بالمعتقلات السياسية وما خلفته من معاناة وأفكار وعلاقات وإنجاز فني وصحفي ونقدي، بالإضافة إلى تجربته في الإدارة الثقافية، ودوره التجديدي في المسرح التجريبي، ودوره في الصحافة وعلاقته بالتراث العربي والمأثورات الشعبية وغيرها الكثير من المداخل لعالم سمير عبد الباقي.



ولفت إلى أن عبد الباقي له مجموعة من القصائد ذات الخصائص المميزة مثل "كلام من القلب" 1967، "غنوة لمصر" 1968، "شطوط الحلم والحواديت" 1975، و"متر الوطن بكام" وغيرها من القصائد التي وضعته في قائمة أهم شعراء مصر.



وقد عمل في السياسة وعمره 15 عاما وفي منتصف الخمسينيات التحق بالحياة السياسية بشكل عضوي ليكون مرتبطا أكثر بالبسطاء والمهمشين، لتكون أفكاره منبعثة من الفكر اليساري، إلا أنه رفض الانضمام إلى أي تنظيم شيوعي مؤكدا أنه لا يريد خسارة أحد نظرا لانتقاداتهم بعضهم البعض، وقاد تظاهرات طلابية ضد أحكام الطيران في عام 1968 كما قاوم الاستعمار بالشعر والكتابة وقدم العديد من مسرحيات المقاومة ، وأسس "الفرقة المركزية لمسرح العرائس" و "جماعة الدراما".



كانت هناك علاقة توطدت بين الشاعر سمير عبد الباقي والمطرب عدلي فخري ليكون ثنائي فني شديد الأهمية والتأثير نتج عنه العشرات من الأغاني الوطنية ، كما انشغل عبد الباقي بأدب الأطفال وصحافة الطفل وقدم لهما جهدا رائعا ليصبح من رواد هذا المجال، وقدم لمسرح الطفل عروض "أرنب فوق العادة"، "أحلام السقا"، "قرص عسل من غير كسل"، "دبدوب يجد عملا"، "الطحان وملك الغابة"، "مملكة القرود" وغيرها.



وعن عالمه المسرحي يشير الدكتور مصطفى سليم إلى أن عبد الباقي عمل في مسرحياته على استدعاء الظواهر التراثية كما في سيرة شحاتة سي اليزل "سعدون" التي ترصد في قالب الكوميديا المصرية الشعبية الساخرة ضياع قيمة الإنسان وأحلامه وغربته التي تتوالد بلا نهاية، والمسرحية مستوحاة من رواية "سرفانتس" لدون كيشوت، وظهر اهتمامه بالتراث أيضا في العديد من اعماله المسرحية مثل "الليلة فنطزية" ، و"اقرأ الفاتحة للسلطان" وغيرها من نصوصه.



ويذكر الكتيب أن عبد الباقي حصل على حقه من التكريم أخيرا بحصوله على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2014 بعد نصف قرن من الإبداع ، كما يكرمه هذا العام المهرجان القومي للمسرح عن مجمل أعماله في مجالات الإدارة والإبداع المسرحي .



واختتم الدكتور مصطفى سليم الكتيب برصد السيرة الذاتية لعبد الباقي تحت عنوان "على هامش هامش السيرة" رصد خلالها أبرز محطاته الأدبية من خلال أعماله وأيضا المحطات السياسية واعتقاله وعودته بعد ذلك للمشاركة في النشاط العام منذ أن كان بالجامعة ، ومن أبرز إصداراته في الشعر دواوين "أناشيد الحزن اللبنانية"، "فرحة ليست للحبر السري"، ومن رواياته "هكذا تكلمت الأحجار" ، وفي المسرح قدم "البطاقة"، "سهرة ضاحكة لقتل سندباد الحمال"، "كانت وعاشت"، "فلح وسلاطين" وغيرها.