ضرائب ملاحة بورسعيد تبحث تعديلات قانون الجمارك

ناقشت لجنة الضرائب والجمارك بغرفة ملاحة بورسعيد، مقترحات الشركات أعضاء الجمعية العمومية حول التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الجمارك.





قال محمد مصلح، رئيس اللجنه، إنه سبق أن تم إعداد مقترحات وإرسالها لمصلحة الجمارك فى نوفمبر ٢٠١٦ للتوافق حول الصيغة النهائية للمشروع قبل إقراره، وتم بالفعل تلافي بعضها فى المشروع الجديد.



