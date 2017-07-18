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اقتصاد وأسواق
ضرائب ملاحة بورسعيد تبحث تعديلات قانون الجمارك
الثلاثاء 18 يوليه 2017 09:46 م
ضرائب ملاحة بورسعيد تبحث تعديلات قانون الجمارك
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ضرائب ملاحة بورسعيد تبحث تعديلات قانون الجمارك
أمانى العزازي
ناقشت لجنة الضرائب والجمارك بغرفة ملاحة بورسعيد، مقترحات الشركات أعضاء الجمعية العمومية حول التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الجمارك.
قال محمد مصلح، رئيس اللجنه، إنه سبق أن تم إعداد مقترحات وإرسالها لمصلحة الجمارك فى نوفمبر ٢٠١٦ للتوافق حول الصيغة النهائية للمشروع قبل إقراره، وتم بالفعل تلافي بعضها فى المشروع الجديد.
ولفت مصلح إلى أن هناك بعض البنود التي تستوجب إعادة النظر فيها، مطالبًا أعضاء اللجنة بمقترحاتهم الخاصة بالتعديلات؛ تمهيدًا لإرسالها لمصلحة الجمارك.
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