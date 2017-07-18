النايل سات تتمسك بسداد كل مديونية الحياة قبل البث

شبكة قنوات الحياة

رحاب صبحى :



صرح أحد العاملين بقنوات الحياة- طلب عدم ذكر اسمه- بأن "الحياة" سددت اليوم جميع مديونياتها لمدينة الإنتاج الإعلامي، والتى تبلغ 21 مليونا، لكن الشركة المصرية للأقمار الصناعة (نايل سات)، برئاسة اللواء أحمد أنيس، مازالت تتمسك بضرورة سداد مديونية "الحياة" لها هي أيضا قبل إعادة البث، مع الإصرار أن يتم تسديد كل المديونية، التي تتراوح ما بين 5 و 6 ملايين جنيه دفعة واحدة، مع رفض أي صيغ للتفاوض حول ذلك.



وأكد المصدر أنه يتم حاليا جمع المبلغ المطلوب حتى يعود البث خلال الأيام المقبلة.