التحرير لاونج جوتة يناقش أخلاقيات العمل الإعلامي

رحاب صبحى





ينظم مشروع التحرير لاونج جوتة، فى السادسة مساء الخميس المقبل، ندوة لمناقشة أخلاقيات العمل الإعلامي بعنوان "ما بين النظرية والتطبيق" وقانون العمل الإعلامي وكيفية الحفاظ على الموضوعية والعلاقة بين مناهج التشريعات في كليات الإعلام ومدى تطبيقها على أرض الواقع، ويتحدث خلال الندوة كل من المحامي إيهاب سلام خبير التشريعات الإعلامية والتدريب، والأستاذ عبد البصير حسن مراسل بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بالقاهرة ولندن.





تأتي الندوة في إطار برنامج أكاديمية الإعلام الذي يطلقه مشروع التحرير لاونج جوتة هذا العام، ويتضمن مجموعة من ورش العمل التي تهدف إلى تنمية مهارات الإعلاميين وطلبة كليات الإعلام، إلى جانب مجموعة من الندوات والفعاليات التي تلقي الضوء على قضايا إعلامية مهمة.