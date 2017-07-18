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سيــارات
جنرال موتورز تنظم مائدة مستديرة حول سلامة الطرق
الثلاثاء 18 يوليه 2017 08:47 م
جنرال موتورز
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جنرال موتورز
المال خاص
نظمت شركة "جنرال موتورز مصر" أمس مائدة مستديرة لتبادل الخبرات والأفكار فيما يتعلق بسلامة الطرق، بهدف وقف نزيف الدماء على الطرق، وتقليل أعداد الضحايا والمصابين في حوادث الطرق، والمساهمة في رفع درجة الوعي لدي المواطنين.
وأشار بيان عن الشركة ان الدراسات العلمية أثبتت أن السلوكيات الخاطئة للأفراد مسئولة عن 70% من حوادث الطرق، بينما تمثل حالة الطرق %6 من أسباب الحوادث، فضلا عن تجاهل الصيانة الدورية للسيارات.
وأضاف "تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص "جنرال موتورز مصر" علي الالتزام بتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية ومنها التصدي لظاهرة تزايد حوادث الطرق، والتي تشهد تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة ليس في مصر وحدها بل في العالم اجمع، حيث كشفت الإحصاءات العالمية أن ما يقرب من ١,٣ مليون إنسان يفقدون حياتهم في حوادث الطرق كل عام، منهم ١٢ ألف حالة وفاة في مصر وحدها.
وأكدت غادة سليمان- رئيس الاتصالات والعلاقات العامة بجنرال موتورز مصر- أن "جنرال موتورز" تضع مسألة السلامة علي الطرق علي رأس أولوياتها بجانب الحرص على تقديم منتجات توافق معايير السلامة والجودة العالمية المعروفة عن جنرال موتورز
يُذكر أن الحلقة النقاشية هي الأولى في سلسلة حلقات ستعقد تباعاً لتلخص إلى عدد من التوصيات التي ستوجه للحكومة والمجتمع المدني بهدف المساهمة في الحصول على طرق آمنة على كافة المستويات.
جنرال موتورز
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