وزيرة الاستثمار: وجهنا تمويلات الصناديق العربية إلى طابا

سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

هاجر عمران:



قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة وجهت التمويلات التى حصلت عليها من الصناديق العربية مثل الصندوق الكويتى والإماراتى والسعودى إلى منطقة طابا.



وأضافت خلال كلمتها فى الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم تحت عنوان "الاستثمار فى مصر الفرص والتحديات" أن الوزارة مهتمة بتنمية المناطق السياحية إلا أن هذا القطاع له بعد آخر هو البعد الأمنى، وهو خارج يد الحكومة أو القطاع الخاص أو البنوك.



ولفتت إلى أن الوزارة بالتعاون مع جهات أخرى تعكف على تنفيذ جامعة فى طابا، بالإضافة إلى تعزيز التدريب خاصة مع تراجع الحركة السياحية لتعزيز الموارد البشرية.