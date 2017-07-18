EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
وزيرة الاستثمار: وجهنا تمويلات الصناديق العربية إلى طابا
الثلاثاء 18 يوليه 2017 08:39 م
سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
أخر الأخبار
سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
هاجر عمران:
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة وجهت التمويلات التى حصلت عليها من الصناديق العربية مثل الصندوق الكويتى والإماراتى والسعودى إلى منطقة طابا.
وأضافت خلال كلمتها فى الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم تحت عنوان "الاستثمار فى مصر الفرص والتحديات" أن الوزارة مهتمة بتنمية المناطق السياحية إلا أن هذا القطاع له بعد آخر هو البعد الأمنى، وهو خارج يد الحكومة أو القطاع الخاص أو البنوك.
ولفتت إلى أن الوزارة بالتعاون مع جهات أخرى تعكف على تنفيذ جامعة فى طابا، بالإضافة إلى تعزيز التدريب خاصة مع تراجع الحركة السياحية لتعزيز الموارد البشرية.
سحر نصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا