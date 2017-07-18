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اتصالات وتكنولوجيا
حماية المستهلك يجتمع بأوبر وكريم لمناقشة زيادات الأسعار
الثلاثاء 18 يوليه 2017 08:12 م
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
أخر الأخبار
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
عمر سالم :
يعتزم جهاز حماية المستهلك عقد اجتماع مع ممثلي شركتي أوبر وكريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، كل على حدة، خلال الأسبوع المقبل .
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز فى تصريحات مقتضبه لـ " المال " من الصين ، إن الاجتماع يستهدف مناقشة أسباب الزيادات الأخيرة في ـسعار رحلات الشركتين، وبناءا على ذلك سيقرر الجهاز الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان حصول المستخدمين على خدمة جيدة بسعر معقول .
يشار إلى أن " أوبر " و" كريم " رفعتا أسعار خدماتهما خلال الأسبوع الحالى بشكل مفاجىء، بعد مرور أكثر من أسبوعين على قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات البترولية.
جهاز حماية المستهلك
أوبر
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
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