حماية المستهلك يجتمع بأوبر وكريم لمناقشة زيادات الأسعار ‎

عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

عمر سالم :



يعتزم جهاز حماية المستهلك عقد اجتماع مع ممثلي شركتي أوبر وكريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، كل على حدة، خلال الأسبوع المقبل .



وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز فى تصريحات مقتضبه لـ " المال " من الصين ، إن الاجتماع يستهدف مناقشة أسباب الزيادات الأخيرة في ـسعار رحلات الشركتين، وبناءا على ذلك سيقرر الجهاز الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان حصول المستخدمين على خدمة جيدة بسعر معقول .



يشار إلى أن " أوبر " و" كريم " رفعتا أسعار خدماتهما خلال الأسبوع الحالى بشكل مفاجىء، بعد مرور أكثر من أسبوعين على قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات البترولية.

