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استثمار
سحر نصر: قضيت أول 4 أشهر بالوزارة لحل مشكلات المستثمرين
الثلاثاء 18 يوليه 2017 08:00 م
سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي 66
أخر الأخبار
سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي 66
هاجر عمران :
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إنها قضت ما يقرب من 3 أو 4 أشهر منذ توليها حقيبة الاستثمار فى حل مشكلات المستثمرين فقط.
وتابعت خلال كلمتها فى الندوة التى عقدتها اليوم بمجلس الأعمال المصرى الكندى منذ قليل تحت عنوان "الاستثمار فى مصر التحديات والفرص" أن الفترة الحالية تشهد زيادة فى الاجتماعات التى تستهدف عرض مشروعات بعينها على الوزارة سواء من شركات موجودة بالفعل فى السوق أو أخرى ترغب فى توسيع أعمالها بالسوق.
وأضافت أن كل الأرقام تؤكد الصدى الإيجابى لقانون الاستثمار بعد تصديق الرئيس السيسى عليه مؤخرا.
وأكدت تضمين مادة فى القانون لتقنين قرارات لجنة فض المنازعات فى قانون الاستثمار وتابعت: كنا نعانى من عدم تنفيذ قرارات الللجنة حتى بعد تصديق مجلس الوزراء.
سحر نصر
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