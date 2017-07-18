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بنـــوك
بنك مصر يموّل المرحلة الأولى لمشروع مواصلات مصر
الثلاثاء 18 يوليه 2017 07:20 م
بنك مصر 1
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بنك مصر 1
محمد سالم
وافق بنك مصر على تمويل 60% من المرحلة الأولى لمشروع مجموعة "مواصلات مصر" لتقديم خدمات النقل الجماعي بفائدة 5% طبقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لتشجيع الشركات بالسوق المصرية.
تخطط المرحلة لتدبير 50 ميني باص، ضمن استهداف تقديم أسطول يتكون من 500 حافلة، مستهدفة أصحاب السيارات الخاصة عبر خدمات ذكية ومتطورة.
ويدرس البنك كذلك تمويل عدد 40 أتوبيسًا كبيرًا كمرحلة ثانية للمشروع، ويأتي ذلك تمشيًا مع سياسة الدولة نحو تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين؛ للمساهمة في تقديم الخدمات الجماهيرية وعملًا على تطوير خدمات النقل الجماعي للركاب داخل المدن الجديدة وربطها بالقاهرة، وذلك على نحو يكفل إعداد بديل مناسب على المدى الطويل لحل مشكلة النقل العشوائي من خلال كيانات منظمة، ويضمن تقديم خدمة متميزة لجماهير الركاب بالمدن الجديدة.
ويعد ذلك خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال الشراكة بين شركة مواصلات مصر ومجموعة الإمارات الوطنية، كما تقوم الشركة بتقديم خدمات النقل الجماعي المتميزة لجمهور الركاب تحت إشراف هيئة النقل العام ورقابتها؛ لتناسب الوجه الحضاري للعاصمة.
ويقدم بنك مصر منتجات تمويلية متميزة تتوافق مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون جنيه وحتى أقل من 200 مليون جم ووفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري، لكل الأنشطة والقطاعات المختلفة من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بجميع المحافظات.
كما يقوم بنك مصر بتقديم المشورة المالية لأصحاب المشروعات الجديدة؛ للمساندة في خلق مؤسسات قوية بناءة للمشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري، من خلال توفير المتطلبات التمويلية التي تناسب الاحتياجات التمويلية في صورة قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، وكذلك اعتمادات مستندية وخطابات ضمان؛ لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلي لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع.
بنك مصر
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