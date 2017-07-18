البنوك تعرض أقل قيمة للودائع متغيرة العائد منذ تدشين الآلية

أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن البنوك عرضت تغطية عطاء الودائع ذات العائد المتغير بأقل قيمة منذ تدشين الآلية في بداية نوفمبر الماضي، بواقع 11.567 مليار جنيه عبر تقديم 38 عرضًا قبِل البنك المركزي جميعها، بينما طرح "المركزي" المزاد بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 29 يومًا.





فيما أشارت بيانات البنك المركزي إلى أن متوسط سعر الفائدة تراجع 150 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%)، لتصل إلى 21.41%، كما انخفض أدنى فائدة 135 نقطة أساس إلى 21.15%، وتراجعت أعلى فائدة 150 نقطة إلى 21.45%.





ودشّن البنك المركزي الآلية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ليطرح 39 عرضًا بقيمة 1.175 تريليون جنيه بآجال متنوعة بين 28، 57، 119، 112، 203 أيام.



