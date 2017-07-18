EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
البنوك تعرض أقل قيمة للودائع متغيرة العائد منذ تدشين الآلية
الثلاثاء 18 يوليه 2017 05:52 م
البنوك المحليه
أخر الأخبار
البنوك المحليه
هبة محمد
أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن البنوك عرضت تغطية عطاء الودائع ذات العائد المتغير بأقل قيمة منذ تدشين الآلية في بداية نوفمبر الماضي، بواقع 11.567 مليار جنيه عبر تقديم 38 عرضًا قبِل البنك المركزي جميعها، بينما طرح "المركزي" المزاد بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 29 يومًا.
فيما أشارت بيانات البنك المركزي إلى أن متوسط سعر الفائدة تراجع 150 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%)، لتصل إلى 21.41%، كما انخفض أدنى فائدة 135 نقطة أساس إلى 21.15%، وتراجعت أعلى فائدة 150 نقطة إلى 21.45%.
ودشّن البنك المركزي الآلية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ليطرح 39 عرضًا بقيمة 1.175 تريليون جنيه بآجال متنوعة بين 28، 57، 119، 112، 203 أيام.
وآلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
البنك المركزى
سعر الصرف
سعر الفائدة
تعويم الجنيه
تعويم العملة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا