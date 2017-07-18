رامي جمال ينهى تسجيل معظم أغنيات ألبومه الجديد

رامى جمال6

أحمد حمدي



انتهى النجم رامي جمال، من تسجيل معظم أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، منها أغنية بعنوان "فوق" بنفس ستايل أغنيته السابقة "مات اللي فات" التي طرحها في ألبومه الأخير "ملناش إلا بعض".



وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن مدين والموزع الموسيقي أحمد عبد السلام.



يذكر أن رامي جمال طرح منذ فترة قصيرة كليب "إوعديني" عبر قناته الرسمية، واستعان فيها بموديل أجنبية، وحقق الكليب نسبة مشاهدة جيدة.