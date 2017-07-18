جنرال إلكتريك تورد توربينات 720 ميجاوات إلى العراق

شركة جنرال إلكتريك

عمر سالم:



أعلنت شركة "جنرال إلكتريك"، الأمريكية المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز GE، دعمها لجهود إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء وذلك عبر تعاونها الوثيق مع وزارة الكهرباء في ترميم محطة المنصورة في محافظة ديالى التي تضرر بعض أجزائها وتزويد التقنيات المتطورة اللازمة لتسريع عودة العمليات التشغيلية في المنشأة.



وباستخدام أربعة توربينات غازية طورتها "جنرال إلكتريك" من طراز GT13 E2 بطاقة إنتاجية تبلغ 180 ميجاواط لكل منها، ستضيف المحطة 720 ميجاواط إلى الشبكة الوطنية بنهاية الشهر الحالي، وذلك بعد بدء التشغيل الناجح لاثنين من التوربينات بقدرة إجمالية تبلغ 360 ميجاواط على أن يبدأ تشغيل الوحدتين المتبقيتين بنهاية يوليو.



قال المتحدث الرسمي من وزارة الكهرباء مصعب المدرس: نسعى إلى إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيزها بما يضمن تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في موسم الصيف. لقد تعرض عدد من المحطات، بما في ذلك محطة المنصورة، إلى أضرار تتطلب توفير تقنيات حديثة قابلة للتطبيق السريع لإعادة المحطات إلى العمل بأقرب وقت ممكن. وجاءت تقنيات ’جنرال إلكتريك‘ المتطورة وخدماتها الداعمة لإعادة بناء المحطة في وقت هام سيتيح تزويد أكثر من 720 ميجاواط من الطاقة هذا الصيف، الأمر الذي سيعود بفوائد محققة على المستوى الاجتماعي ومختلف القطاعات الصناعية على حد سواء".



وتعاونت "جنرال إلكتريك" مع الوزارة في مراحل إعادة بناء المحطة، من خلال تزويد التوربينات الغازية التي تضمن مستويات رائدة في القطاع من حيث الكفاءة التشغيلية لفئتها. وتحقق هذه التوربينات كفاءة بنسبة أكثر من 55 بالمئة بالدورة المركبة، لتكون تقنيات GT13 E2 خياراً مثالياً لمحطة المنصورة من حيث قدرتها على توفير موارد الكهرباء بكفاءة خلال موسم الصيف.



وقال محمد علي، الرئيس والمدير التنفيذي لأنظمة طاقة الغاز لدى "جنرال إلكتريك" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: ان الشركة ملتزمة بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتطويرها حتى في أكثر الأوقات صعوبة. ولا شك بأن ترميم وتشغيل محطة المنصورة باستخدام التقنياتنا الحديثة سيلعب دوراً إيجابياً على هذا الصعيد، إذ ستقدم المحطة مستويات عالية من الكفاءة والمرونة والموثوقية لتزويد الكهرباء بصورة مستمرة وهو أمر في غاية الأهمية لتغطية احتياجات البلد".



وفي إطار التزامها تجاه العراق، ستعمل "جنرال إلكتريك" على تشغيل المحطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى لضمان سير عمل كافة الأنظمة بالشكل الأمثل والإشراف على سير عمليات توليد الطاقة الكهربائية بسلاسة وكفاءة. وستتولى وزارة الكهرباء بعد ذلك مسؤولية تشغيل المحطة.



وكانت "جنرال إلكتريك" قد عملت في وقت سابق من الشهر الحالي على دعم الوزارة في إعادة العمليات التشغيلية ضمن محطة متضررة بالموصل، كما تقوم الشركة بإعادة بناء محطة القيارة للطاقة إضافة إلى تزويد 6 توربينات غازية جديدة من طراز 9E لتوليد 750 ميجاواط من الكهرباء خلال صيف العام المقبل.