إلانترا الكورية وهايما S5 الصينية بسعر واحد أيهما تقتنى ؟

السعر الرسمي بالألف جنيه

عدد السرعات

عدد الاسطوانات

قوة المحرك

عدد المقاعد

عدد الأبواب

سعة خزان الوقود

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

نظام إيموبليزر ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

لا يوجد

لا يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد