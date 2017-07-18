إلانترا الكورية وهايما S5 الصينية بسعر واحد أيهما تقتنى ؟

المواصفات
هيونداي إلانترا AD GL
هايما S5 T/L
الوكيل
جي بي أوتو "غبور"
المتحدة للسيارات "القصراوي"
المنشأ
كوري
صيني
السعر الرسمي بالألف جنيه
300
سعة المحرك
1600
1500 تيربو
ناقل الحركة
أوتوماتيك
CVT
عدد السرعات
6
-
النمط
سيدان
كروس أوفر
عدد الاسطوانات
4
العزم الأقصى
155
223
قوة المحرك
127
156
نوع الجر
أمامي
عدد المقاعد
5
عدد الأبواب
سعة خزان الوقود
50
60
الوسائد الهوائية للسائق
لا يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
كراسي كهربائية
نظام الفرامل ABS
توزيع إلكتروني للفرامل EBD
برنامج التوازن الإلكتروني ESP
نظام تنبيه ضد السرقة
نظام إيموبليزر ضد السرقة
جنوط رياضية
مقاس الجنوط
15
17
فوانيس ضباب أمامية
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايات جانبية كهربائية
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
إضاءة المصابيح الأمامية LED
النظام الصوتي
مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD
مدخل AUX
مدخل USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
كمبيوتر رحلات
فرش جلد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
فتحة سقف
فتحة سقف كهربائية
كاميرا خافية
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
مثبت سرعة
عجلة القيادة من الجلد
مساحات زجاج خلفية
نور بالشنطة الخلفية
مسند يد أمامي
قفل مركزي للأبواب
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
حامل أكواب أمامي وخلفي
غطاء للشنطة الخلفية
درج تخزين أمامي
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
مخرج كهرباء
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
407