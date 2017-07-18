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سيــارات

إلانترا الكورية وهايما S5 الصينية بسعر واحد أيهما تقتنى ؟

السيارة هايما S5
السيارة هايما S5
السيارة هايما S5

أحمد شوقى

تتداول السيارتان هيونداى الانترا GL وهايما S5 T/L محليا؛ بنفس السعر والمقدر بـ 300 ألف جنيه؛ رغم اختلاف منشأ السيارتين بين كوريا والصين؛ والفروقات الفنية بينهما.

وتم تزويد هيونداى إلانترا المنتمية لفئة السيدان؛ بمحرك رباعى الأسطوانات سعته 1600 سى سى؛ بقوة 127 حصان وعزم 155 نيوتن، بالإضافة لناقل حركة أوتوماتيكى سداسى السرعات.

فيما تم تزويد هايما S5 المنتمية لشريحة السيارات الـ"كروس أوفر" بمحرك 1500 تيربو بقوة 156 حصان وعزم 223 نيوتن؛ بالإضافة إلى ناقل حركة CVT.

وتختلف السيارتان فى العديد من المواصفات الأخرى المتعلقة بوسائل السلامة والأمان وكذلك الراحة والترفيه والكماليات.

ويوضح الجدول التالى أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين

المواصفات

هيونداي إلانترا AD GL

هايما S5 T/L

الوكيل

جي بي أوتو "غبور"

المتحدة للسيارات "القصراوي"

المنشأ

كوري

صيني

السعر الرسمي بالألف جنيه

300

300

سعة المحرك

1600

1500 تيربو

ناقل الحركة

أوتوماتيك

CVT

عدد السرعات

6

-

النمط

سيدان

كروس أوفر

عدد الاسطوانات

4

4

العزم الأقصى

155

223

قوة المحرك

127

156

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

5

سعة خزان الوقود

50

60

الوسائد الهوائية للسائق

لا يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

لا يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

لا يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل EBD

لا يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني ESP

لا يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

لا يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

15

17

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

لا يوجد

مشغل أقراص مدمجة   MP3/DVD

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

يوجد

فتحة سقف كهربائية

لا يوجد

يوجد

كاميرا خافية

لا يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

مثبت سرعة

لا يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

يوجد

مساحات زجاج خلفية

لا يوجد

يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

غطاء للشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

لا يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

407

 






























































































































وبلغت مبيعات هيونداى إلانترا بجميع فئاتها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى 2171 وحدة مقابل 3274 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016 بتراجع 1103 وحدات؛ بنسبة انخفاض 34%. وطرحت شركة القصراوى لمتحدة للسيارات هايما S5 خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ بعد نجاحها فى اقتناص توكيل العلامة الصينية هايما.
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