الاتحاد الأوروبي: ورشة معلوماتية مع الاستثمار اليوم

سحر نصر وزيرة التعاون الدولى

هاجر عمران:



يعقد برنامج عبر الحدود لحوض البحر المتوسط ضمن أداة الجوار الأوروبية فى القاهرة اليوم الثلاثاء، ورشة معلوماتية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والاستثمار المصرية، لتقديم مقترحات مشاريع بتمويل قدره 6.84 مليون يورو لمشاريع تعاون عبر الحدود لمنطقة حوض البحر المتوسط.



وقال بيان عن وفد الاتحاد الأوروبى، ينظم هذا الحدث مكتب البرنامج لشرق المتوسط الذي تستضيفه سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة؛ بهدف تقديم العناصر الرئيسية للدعوة الأولى للمشاريع القياسية، والإجابة على أسئلة محددة وتقديم معلومات أساسية عن كيفية تصميم مقترحات ذات جودة.



وأضاف البيان : تهدف الدعوة الأولى للمشاريع القياسية، التى من المتوقع انطلاقها بنهاية يوليو الجارى، إلى تمويل مشاريع تعاون عبر الحدود تتناول المجاالت التالية تنمية الأعمال التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعليم والبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار.



وتابع البيان أن الدعوة تستهدف أيضا مشاريع الدمج الاجتماعي ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره مضيفا أن مساهمة الاتحاد الأوروبى تغطى ما يصل إلى 90% من التكاليف.