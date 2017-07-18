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سيــارات
سوق السيارات المستعملة.. تشتعل
الثلاثاء 18 يوليه 2017 01:29 م
10 سيارات مستعملة تتجاوز أسعار الزيرو
أخر الأخبار
10 سيارات مستعملة تتجاوز أسعار الزيرو
❏ الزيادات تتخطى سعر «الزيرو» فى موديلات 230 ألف جنيه
أحمد شوقى
شهدت سوق السيارات المستعملة ارتفاعًا غير مسبوق فى الأسعار، تبعًا للزيادات التى شهدتها السيارات الجديدة، وفى أحد المؤشرات على ما وصلت إليه السوق؛ تخطى سعر السيارة المستعملة سعرها فى حالة الزيرو، وفقًا لرصد أجرته «المال»، شمل 25 طرازًا من السيارات الأكثر شعبية؛ موديل 2015؛ من 22 علامة تجارية.
ومقارنة بأسعار هذه الطرازات (المستعملة) بأسعارها خلال عام 2015 على حالة الزيرو، تبين أن الفجوة كبيرة بين السعرين.
على سبيل المثال؛ يتراوح سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2015 "المستعملة" حاليًا بين 165 و195 ألف جنيه، فى حين كان سعرها «زيرو»، 100 ألف جنيه، أى بزيادة تخطت 90 ألفًا، كما يتراوح سعر النسخة المستعملة من كيا بيكانتو الآن بين 230 و270 ألف جنيه، فى حين أن سعر "الزيرو" منها كان يقدر بـ151 ألفًا.
ورغم أن سعر هيونداى فيرنا الزيرو عام 2015 كان 83 ألف جنيه فقط، وصل سعر النسخة المستعملة منها الآن من 120 إلى 135 ألف جنيه.
وتوضح البيانات أن الفجوة تزداد كلما اقتربت السيارة من شريحة السيارات الفاخرة، وبلغ سعر BMW 316 المستعملة، بين 480 و560 ألف جنيه، فى حين كان سعرها زيرو 330 ألف فقط، كما تباع فولكس فاجن باسات مستعملة، بين 350 و385 ألف جنيه، فى حين كان سعرها زيرو 239 ألف جنيه.
وأرجع محمد على، مدير المبيعات بشركة الشرق الأوسط لتجارة السيارات- المستعملة- الارتفاعات الكبيرة بالأسعار إلى موجات الزيادات غير المسبوقة التى شهدتها السيارات الزيرو، موضحا أن العلاقة طردية بين السعرين، وتقييم المستعمل على أساس اتجاهات أسعار الزيرو.
وأضاف أن موجات الارتفاعات التى شهدتها السيارات الجديدة على خلفية تقلبات أسعار الصرف وتعويم الجنيه، أدت لاختلاف التقييمات لنفس السيارة الآن مقارنة بعام سابق، لا سيما بالنسبة للسيارات الكورية والألمانية، وارتفع سعر كيا بيكانتو المستعملة على سبيل المثال من 75-80 ألف جنيه إلى 160/170 ألف جنيه؛ نتيجة ارتفاع سعر السيارة الزيرو من نحو 170/180 ألف جنيه لمستوى 230- 235 ألف حاليًا، واضطر المستوردون والوكلاء والموزعين، لرفع الأسعار بسبب زيادة قيمة الدولار بنحو الضعف وتفاقم أعباء الدولار الجمركى.
وأشار إلى أن موجات الارتفاع فى الأسعار انعكست سلبًا على حجم المبيعات للسيارات المستعملة؛ لتتراجع بـ 50% حاليا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وقال مصدر مسئول بشركة تويوتا إيجيبت، إن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة يعود بشكل رئيسى إلى الارتفاع غير المسبوق بأسعار السيارات الزيرو، موضحا أن تحديد أسعار المستعمل، وفقًا لآليات العرض والطلب، ولا توجد ضوابط تلزم بائع السيارات القديمة بالالتزام بسعر معين.
وأضاف أن بائع «المستعمل» لم يحقق ربحًا من السيارة، إنما حافظ على رأس المال الذى دفعه عند الشراء، لأن الثمن الذى يحصل عليه يعتبر أعلى من المدفوع فى السيارة، وقت شرائها؛ لكنه بحسابات القيمة الحقيقية للنقود، يعتبر أقل، وأنه سيضطر لدفع مبالغ إضافية لشراء سيارة زيرو فى الوقت الحالى.
وقال أحد تجار السيارات، إن تقدير ثمن السيارة المستعملة لا يرتبط بسعر "الزيرو" وقت الشراء الأول، إنما يرتبط بسعر «الزيرو» وقت بيعها كسيارة مستعملة، لافتًا إلى أن كثيرًا من العملاء الذين يبيعون سياراتهم القديمة بأعلى من سعر الشراء يضطرون لدفع مبالغ مالية عالية لشراء سيارة جديدة، من نفس الطراز فى الوقت الراهن، بسبب موجة الغلاء غير المسبوقة التى تعرضت لها سوق السيارات خلال الفترة الماضية.
ويوضح الجدول المرفق عرضًا لأسعار 25 طرازًا مستعملًا مقارنة بأسعارها فى حالة الزيرو عام 2015؛ والفارق بين الحد الأدنى والأعلى للسعر، مقارنة بسعر الزيرو.
أسعار السيارات
تعويم الجنيه
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