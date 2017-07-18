الارتباك يخيم على سياسات التسعير لدى وكلاء وموزعى السيارات

سوق السيارات 1

المال ـ خاص



تشهد سوق السيارات خلال الفترة الحالية، تضاربًا في سياسات التسعير، أدت إلى لجوء توكيلات للإعلان عن قوائم سعرية، تضمنت زيادات جديدة، فيما أعلن وكلاء وموزعين عن خصومات فى اﻷسعار.



وأرجع خبراء الارتفاعات الجديدة فى أسعار العديد من الطرازات إلى إعلان الحكومة بداية يوليو الجارى، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 1% لتصبح حالياً 14%، بدلاً من 13%، وتأتى الزيادات فى الوقت الذى تشهد أسعار الصرف والدولار الجمركى حالة من الاستقرار النسبى.



أكد الخبراء على أن زيادة الضرائب تسببت فى إحداث زيادات سعرية، بقيم مختلفة، فى بعض الطرازات، فى ظل توافر طلب كبير وتراجع المخزون.



وفسروا اﻹعلان عن خصومات، على بعض الطرازات، لدى الموزعين، بمحاولة ضمان استمرار حركة دوران رأس المال، وتصريف المخزون، وإحداث تحرك ولو محدود فى المبيعات، التى تعانى من الركود، بعد انتهاء رمضان.



مبرر الشركات لزيادة اﻷسعار



قال أحمد الجوهرى، مدير مبيعات المتحدة لتجارة السيارات، إن الزيادات التى شهدتها أسعار السيارات عقب انتهاء فترة اﻷعياد، جاءت رد فعل للزيادة التى أقرتها الحكومة، بداية يوليو الجارى، بضريبة القيمة المضافة، التى ارتفعت من 13% إلى 14%.



وأضاف أن لجوء الشركات إلى تلك الزيادات يأتى ضمن مساع غالبية الشركات للحد من خسائرها الكبيرة، التى تكبدتها طوال العام الجارى، جراء القرارات الاقتصادية التى أعلنتها الحكومة، خريف 2016.



وتوقع أن تشهد سوق السيارات خلال الأشهر الـ 5 المقبلة استقراراً نسبياً بالأسعار، راهناً أى تغير بالصعود أو الهبوط بتغيرات جذرية فى أسعار صرف العملة.



قال عمرو إسكندرانى، إن الزيادات السعرية جاءت رد فعل للزيادة فى أعباء الضرائب التى تتكبدها شركات السيارات منذ بداية يوليو الجارى، ورغبة الشركات فى تحميل العبء على المستهلك.



وأوضح أن شركات السيارات لجأت على مدار الأشهر الـ7 اﻷولى من العام الجارى، لتحميل أي زيادات فى أسعار الصرف، أو الضرائب، أو الجمارك على الراغبين فى الشراء، ما تسبب فى حدوث قفزات فى أسعار العديد من أنواع السيارات بنسبة تصل إلى 120% فى بعض الطرازات.



وتابع أن الزيادات المستمرة فى اﻷسعار جاءت بهدف الحفاظ على نفس مستوى اﻷرباح، الذى تمكنت الشركات من تحقيقه خلال العام الماضى.



وأشار إلى أن سوق السيارات تعانى من الاضطرابات خلال الفترة الحالية، التى جعلت من الصعب تحديد توجه عام ﻷداء مبيعات العلامات التجارية، ومستقبل اﻷسعار خلال الفترة المقبلة.



ووصف سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، الزيادات فى أسعار طرازات تابعة لبعض العلامات التجارية، بـ"غير" المبررة فى ظل الاستقرار النسبى ﻷسعار الصرف، مشيراً إلى أن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بـ 1%، لا يستدعي هذه الزيادات المرتفعة.



وأوضح أن الزيادات الأخيرة جاءت بنسبة أكبر من التغيرات فى الضرائب، اﻷمر الذى يعكس مدى استثمار الشركات، والوكلاء، ﻷى تحرك فى الدولار، أو الضرائب، لتحميله على المستهلك، مضيفا أن الهدف من ذلك استغلال القرارات الاقتصادية فى زيادة هامش الربح المحدد على كل سيارة.



وتوقع أن يستمر ارتفاع اﻷسعار مع ارتفاع تكاليف التشغيل لدى الشركات من مرتبات العاملين، ورسوم الخدمات، وغيرها بهدف الحفاظ على نفس نسب اﻷرباح المستهدفة سابقاً.



توافر المخزون



قال حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن التحديات الاقتصادية التى تواجه موزعو وصغار تجار السيارات، الدافع وراء تجاهل الزيادات الأخيرة فى الضرائب المفروضة فى السيارات، واﻹعلان عن خصومات بقيمة كبيرة فى محاولة لتعويض الخسائر، وتصريف المخزون.



وأكد أن شركات السيارات باتت مكبدة بالديون، وأعباء لا حصر لها من مرتبات، وغيرها، كما أن توفير السيولة عبر الاقتراض من البنوك بات صعبا، مع قرار البنك المركزى اﻷخير برفع أسعار الفائدة.



وتابع أنه مع تعثر السبل لتوفير سيولة لتلك الشركات أعلن عن خصومات كبيرة، بهدف تصريف المخزون، وإحداث حراك لعمليات البيع، التى شهدت المزيد من الركود بعد انتهاء عيد الفطر، موضحاً أن قيمة الخصومات المعلنة يعتمد فى اﻷساس على المركز المالى للشركة.



وقال شادى ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، إن عودة ظاهرة ارتفاع اﻷسعار مرة أخرى، جاءت نتيجة الزيادة التى حددتها الحكومة لضريبة القيمة المضافة التى بلغت 1%، باﻹضافة إلى زيادة مصلحة الجمارك فى رسم التنمية، وأسعار الصرف.



وأشار فى تصريحات لـ "المال"، إلى أن شركات السيارات حددت على مدار الشهور الماضية التى أعقب قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، متوسطاً ﻷسعار الدولار بلغ 16 جنيهاً، إلا أن متوسط الشراء بالبنوك خلال الفترة الماضية بلغ 17.90 جنيهاً للدولار، و16.5 جنيهاً للدولار الجمركى، ما تسبب فى القفزة السعرية التى شهدتها اﻷسواق مؤخراً على جميع السلع والخدمات، ومن بينها السيارات.



وعن الخصومات التى أعلن عنها عدد من موزعى السيارات، أوضح أن التخفيضات تستهدف الانتهاء المخزون، تمهيداً لطرح موديلات 2018، المقرر الشهر الجارى على أقصى تقدير، متوقعاً أن يصاحب اﻹعلان عن الموديلات الجديدة زيادات أخرى فى اﻷسعار.



من جانبه، قال مصدر مسئول بإحدى شركات السيارات، إن سوق السيارات شهدت تحسنا طفيفا، خلال شهر رمضان الماضى، بعد الخصومات التى أعلن عنها موزعين، إلا أنه بعد انتهاء العيد شهدت حركة البيع تراجعًا مرة أخرى اﻷمر الذى دفع الشركات للإعلان عن خصومات جديدة.



وأوضح المصدر أن الخصومات المعلنة تأتى فى ظل توافر مخزون بأسعار قديمة، اﻷمر الذى يدفعها لتقليل هامش الربح، للانتهاء من بيع موديلات 2017، قبل طرح موديلات العام المقبل.



وأشار إلى أن الفروق فى اﻷسعار لا تتعدى 10 آلاف جنيه بين السعر الرسمى، والسعر لدى الموزعين، متوقعاً أن تستمر الخصومات حتى نهاية الشهر الجارى على أقصى تقدير.