زيارة السيسى لبرلين تقرب وجهات النظر بشأن إستراتيجية صناعة السيارات

BMW

هاجر عمران



قال مصدر من السفارة الألمانية بالقاهرة، إن زيارة الرئيس السيسى إلى بلاده الفترة الماضية لعبت دورا مهما فى تقريب وجهات النظر بشأن الاتفاق على إستراتيجية صناعة السيارات، التى تواجه العديد من التحديات والاختلافات بين الجانب المصرى والألمانى، والأوروبى، بشكل عام، وأبرزها الضرائب المقترح تطبيقها بدلا من الجمارك فى ظل اتفاقية الشراكة الأوروبية، التى بموجبها تنعدم الجمارك فى 2019.



وأضاف فى تصريح لـ"المال"، أن قرارات التعويم انعكست على القوى الشرائية للسيارات الألمانية، مثل بورشه، وأودى، وغيرها، إلا أن تلك القرارات والإجراءات الأخيرة لها مردودها الإيجابى على تشجيع الاستثمارات فى السوق المحلية.



وضم المنتدى الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، واتحاد الغرف التجارية المصرية، ممثلين رفيعى المستوى من الشركات الألمانية الكبرى، للقاء نظرائهم المصريين، الذين يروجون للتعاون المستدام فى مختلف مجالات الصناعة، وناقش أكثر من 150 ممثلا رئيسيا من الصناعة والسياسة فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا والتجارة.





وقال المصدر، إن الوضع الاقتصادى فى مصر تحسن بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد اتخاذ قرار رفع الدعم عن المواد البترولية، مشيرا إلى أن القرار كان له أثر جيد لدى الشركات الألمانية، التى تعتزم الاستثمار والعمل فى السوق.



وأضاف أن القرار أدى إلى رفع التضخم، ومن ثم استياء السكان، إلا أنه القرار المناسب تجاه تحسين الوضع الاقتصادى، وأن الشركات الألمانية تراقب السوق منذ أكثر من 4 أعوام وتنتظر الظروف المواتية لبدء العمل فى السوق، أملا أن تشجع التغيرات الاقتصادية الراهنة الشركات على ضخ استثمارات بالسوق، خلال المستقبل القريب.



وأثنى على قرارات السلطات المصرية، فيما يتعلق برفع القيود على تحويل العملة الصعبة للخارج، وقال إنها تؤكد للمستثمر أنه يستطيع تحويل أرباحه وقتما أراد إلى بلاده، لأن الاستثمار هدفه الأول تحقيق الأرباح.



وأعلن البنك المركزى منتصف الشهر الماضى، عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13فبراير 2011، بشأن الحدالأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى، أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، الذى سبق أن طبق على الأفراد الطبيعيين المصريين، والشركات، باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.