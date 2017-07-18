شاهد.. بكاء أحمد سليمان على الهواء بسبب مداخلة مؤمن زكريا



المال - خاص



تسببت مداخلة مؤمن زكريا أمس في برنامج "الحريف" على قناة dmc سبورت في بكاء الكابتن أحمد سليمان، وانهياره على الهواء.



وكشف سليمان خلال البرنامج أمس أن مؤمن زكريا - الذي لعب للزمالك قبل 3 سنوات- أعاد عقوده مع النادي الزمالك إليه حينما اختار اللعب للنادي الأهلي، وهو ما عرضه للإيقاف وقتها.



وكان الأهلي قد فاز أمس على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وجونيور آجايي، في ختام لقاءات بطولة الدوري العام التي حسمها الفريق الأحمر منذ أسابيع.

