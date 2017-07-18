زينر جروب تتوقع هبوط البترول إلى 38 دولارًا للبرميل

خام مزيج برنت

خالد بدر الدين



تتوقع شركة زينر جروب الأمريكية، لأبحاث الأسواق المالية، وأسعار السلع الآجلة، التى تتخذ من مدينة شيكاغو مقرا لها، استمرار هبوط أسعار البترول إلى 38 دولارًا للبرميل، مع بداية العام المقبل، بعد أن هوت بأكثر من 15 % هذا العام، رغم اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يناير الماضى، على خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر، حتى نهاية مارس المقبل، فى محاولة لإعادة التوازن لسوق النفط العالمى.



ويرى تيد سيفريد، الخبير الإستراتيجى فى أسواق السلع بشركة زينر جروب، أن التقلبات السعرية فى أسواق البترول يرجع إلى انخفاض المخزونات الأمريكية، وتباطؤ طفيف فى إنتاج الخام الأمريكي، ومؤشرات على زيادة الطلب الصيني، غير أن استمرار قوة المعروض العالمي، يساعد على الاتجاه الهبوطى لأسعار البترول على الأجل القصير على الأقل.



ورغم ذلك صعدت أسعار البترول لأكثر من 4.7 % لخام القياس العالمى مزيج برنت، فى العقود الآجلة، خلال الأسبوع الماضى، لتصل إلى 48.9 دولار للبرميل، و5.2 % لعقود النفط الخام، لغرب تكساس الوسيط الأمريكي، ليبلغ عند التسوية أكثر من 46.54 دولار للبرميل، بعد أن ظهر تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أن نمو الطلب يتسارع، ومن الصين أن واردات الخام نمت، فضلا عن تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية، كما أشارت بيانات الجمارك إلى أن واردات الصين من النفط الخام خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي، ارتفعت 13.8 % عن مستواها خلال نفس الأشهر من العام الماضى.



وذكرت وكالة بلومبرج إن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت عن هبوط مخزونات الخام فى الولايات المتحدة إلى 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعى لها منذ 10 أشهر مع تباطؤ معدل زيادة عدد الحفارات الأمريكية على مدار الأشهر القليلة الماضية، ليبلغ متوسط عدد الحفارات التى أضيفت على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة، 5 منصات فقط لتسجل أقل مستو منذ نوفمبر 2016.



وأظهرت بيانات شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة، أن الشركات الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الثانى على التوالي، لكن معدل الزيادة تباطئ ليسجل أدنى مستو له هذا العام، وإن كانت مخزونات الخام ما زالت تتجاوز كثيرا متوسط 5 أعوام بينما تقل الأسعار بأكثر من 15% عن أعلى المستويات التى وصلت إليها هذا العام.



وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثانى على التوالي، مع استمرار تعافى أنشطة الحفر للشهر الرابع عشر، لكن معدل الزيادة تباطأ إلى أدنى مستوياته هذا العام، مع تراجع أسعار الخام، رغم الجهود التى تقودها أوبك للتخلص من تخمة المعروض العالمى.



وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة فى تقريرها الذى يلقى متابعة وثيقة، إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارتين فى الأسبوع المنتهى فى 14 يوليو ليصل العدد الإجمالى إلى، 765 منصة، ليصل إلى أكبر عدد منذ أبريل 2015، وبالمقارنة مع 357 منصة حفر نفطية كانت عاملة فى نفس الأسبوع من العام الماضى، كما زادت الشركات عدد الحفارات فى أكثر من 50 أسبوعا من الأسابيع الـ 59 الماضية، منذ بداية يونيو من العام الماضى، وحتى الآن.



وخسرت العقود الآجلة للخام الأمريكى أكثر من 10 % منذ بداية العام، وحتى نهاية الأسبوع الماضى، للمخاوف المتعلقة بتخمة المعروض العالمي، رغم اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبعض المنتجين خارجها على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا، من بداية العام، حتى نهاية مارس المقبل.



وما يساعد على زيادة التوقعات بانخفاض أسعار

البترول خلال الفترة المقبلة، أن تخفيضات الإنتاج التى تنسقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ليس لها تأثيرات كبيرة، ويقوضها ارتفاع الإنتاج فى ليبيا، ونيجيريا، المعفاتين من الخفض، وإيران والعراق، علاوة على اتجاه شركات البترول الأمريكية، لزيادة الإنتاج من النفط الصخرى.



وأكدت وكالة الطاقة الدولية، أن معدل التزام الدول الأعضاء فى منظمة أوبك انخفض إلى 78 %، يونيو الماضى، بعد أن تجاوز 90 %، فى الأشهر الأولى من العام الجارى، بينما يرى هيثم الغيص، محافظ الكويت لدى أوبك، أنه من السابق لآوانه وضع سقفًا لإنتاج ليبيا ونيجيريا، من النفط، فى الوقت الذى يحتاج فيه إنتاج البلدين إلى المزيد من الاستقرار، ما يعنى مواصلة تضخم المعروض من البترول العالمى.



ومن المتوقع أن تجتمع الدول المنتجة للنفط التى تراقب الاتفاق فى 24 من يوليو الجارى فى روسيا، للتوصية بتعديل الاتفاق مع استمرار اتجاه إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى الارتفاع، ليصل إلى 9.34 مليون برميل يوميا خلال يوليو الحالى، غير أن محافظ الكويت لدى أوبك، هيثم الغيص، يؤكد أن السوق تمضى فى طريقها إلى الانتعاش، بفضل الارتفاع فى الطلب العالمي، لا سيما من الصين.