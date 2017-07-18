استهلاك الكهرباء المرتقب للقطاعات الصناعية والمنزلية والتجارية

محمد شاكر 555669

❏ المنزلى يحتل المقدمة بـ 81.2 مليار كيلو.. يليه الصناعى



المال ـ خاص



قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة، إن إجمالى استهلاك المشتركين الصناعيين خلال العام المالى الجارى 2017 /2018، يصل إلى 17.075 مليار كيلو وات/ ساعة.



وينقسم الاستهلاك الصناعى على الجهد الفائق، والعالى، والمتوسط، والمنخفض، ويحتل استهلاك الجهد المنخفض المركز الأول، بـ 11.6 مليار كيلو وات، يليه استهلاك الجهد المتوسط بـ 2.9 مليار كيلووات، ثم استهلاك الجهد الفائق بـ 1.6 مليار كيلووات، وأخيراً الجهد العالى بـ 90 مليون كيلووات.



وعن استهلاك الجهد الفائق أكد المصدر أن استهلاك مصانع "كيما" يصل إلى 577 مليون كيلووات، يليه مترو الأنفاق 355 مليون كيلووات، ويستهلك إجمالى الصناعات على الجهد الفائق 1.4 مليار كيلووات، فيما يستهلك باق المشتركين على الجهد الفائق 211 مليون كيلووات، بإجمالى 1.6 مليار كيلووات.



فيما يستهلك المشتركين على الجهد العالى 900 مليون كيلووات، وتنقسم إلى مترو الأنفاق 191 مليون كيلووات، وإجمالى الصناعات على الجهد العالى 700 مليون كيلووات، وباق المشتركين 17.6 مليون كيلووات.



وأوضح أن المشتركين على الجهد المتوسط من المرتقب أن يصل استهلاكهم إلى 2.9 مليار كيلووات، وتنقسم إلى شركات المياه والصرف الصحى، بـ 420 مليون كيلووات، وباق المشتركين الصناعيين، وغيرهم بـ 2.5 مليار كيلووات.



فيما يستهلك المشتركين على الجهد المنخفض 11.6 مليار كيلووات، ويستهلك قطاع الرى 460 كيلووات، وقطاع شركات مياه الشرب والصرف الصحى 14 مليون كيلووات، يليه قطاع الإنارة العامة 500 مليون كيلووات، ثم باق المشتركين 15 مليار كيلووات.



ويصل إجمالى استهلاك المنازل 81.2 مليار كيلووات، والتجارى 9 مليارات كيلووات.



وقال المصدر، إن قطاع الصناعة يأتى فى المركز الثانى استهلاكاً بـ %24.6، فيما يحتل القطاع المنزلى المركز الأول بـ%47.1، فيما يستهلك الفنادق والقرى السياحية والصحف وغيرها، %6.8، ثم قطاع المحلات التجارية، %5.3، يليه قطاع الزراعة، %4.3، ثم المرافق بـ %4.2، وفى المركز قبل الأخير الحكومة، %4، وأخيراً الإنارة العامة التى انخفض استهلاكها إلى %3.4.