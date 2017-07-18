مصدر: حصة مصر من ذهب السكرى 80 مليون دولار

منجم السكرى

نسمة بيومى



قال مصدر حكومى، إن إجمالى حصة مصر من مشروع ذهب السكرى، تتراوح بين 70 و 80 مليون دولار، خلال العام الجارى.



وأوضح فى تصريح لـ"المال"، أن شركة سانتامين الأسترالية، وردت 62 مليون دولار، خلال الفترة من أكتوبر الماضى حتى الآن.



يشار إلى أن الشركة الأسترالية "سانتامين"، قدمت مستندات للحكومة المصرية خلال العام الماضى، بمصروفاتها على المنجم منذ عام 1995، لاعتمادها، والموافقة عليها، وبناء عليه شكلت لجنة من وزارة العدل، وهيئة الثروة المعدنية، لدراسة واعتماد المصروفات المقدمة من "سانتامين"، تمهيدا لاعتمادها، وتحديد موعد اقتسام الأرباح.



واستغرقت عملية المراجعة والحسابات، بين الحكومة المصرية، والشركة الأجنبية شهورًا عديدة، إلى أن أعلن عن بدء اقتسام الأرباح رسميا خلال شهر أكتوبر الماضى.



وقال المصدر إن قيمة حصة مصر من ذهب "السكرى"، تحديدها بحسب سعر بيع الذهب المنتج بالخارج، مضيفا أن إنتاج المنجم السنوى يتراوح بين 450 إلى 500 ألف أوقية.



وتابع: "لو افترضنا أن سعر الأوقية 300 دولار، وبالتالى الحصيلة السنوية تتراوح بين 120 إلى 140 مليون دولار، تقسيمهم بين الجانب المصرى والشريك الأجنبى".



كان يوسف الراجحى، المدير التنفيذى لشركة سانتامين مصر، أكد لـ"المال" مؤخرا، أنه منذ بدء اقتسام الأرباح رسميا مع الحكومة المصرية، تورد الحصة بشكل أسبوعى.



وتعمل «سانتامين» مع الحكومة، ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية، باتفاق لتقاسم الأرباح، وقع عام 1994، وينص على قيام الشريك الأجنبى، بتنفيذ وتمويل كامل عمليات البحث، والاستغلال، والإنتاج فى منجم السكرى، مقابل نسبة من الإنتاج لاسترداد التكاليف كاملة، ثم اقتسام الأرباح بين الجانبين.



وتعتبر احتياطيات منجم السكرى من الأغلى فى العالم، وتبلغ 15.7 مليون أوقية ذهب، ويعد واحدًا من 120 منجمًا للذهب، تاريخية متواجدة فى مصر.