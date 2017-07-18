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اقتصاد وأسواق
وزير التموين يصدر قرارا بتعيين مساعد لشئون التجارة الداخلية
الثلاثاء 18 يوليه 2017 11:33 ص
وزير التموين علي مصيلحي
أخر الأخبار
وزير التموين علي مصيلحي
محمد مجدي:
ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارا وزاريا بتعيين أيمن حسام الدين مساعدا للوزير لشؤون التجارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار سعى الحكومة خلال الفترة المقبلة؛ لتنفيذ مخطط تطوير التجارة الداخلية وإعادة صياغة منظومة الرقابة لضبط الأسواق وتأمين تداول السلع بما يضمن حقوق المستهلك.
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