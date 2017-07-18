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طاقة
وزير الكهرباء: إنشاء 5455 كشك توزيع بنهاية 2019
الثلاثاء 18 يوليه 2017 11:28 ص
محمد شاكر 555669
أخر الأخبار
محمد شاكر 555669
عمر سالم
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعكف حالياً على تطوير شبكة التوزيع لتحسين خدمة التيار المشتركين.
وأوضح وزير الكهرباء، خلال مراسم توقيع قرض قيمته 37.4 مليار جنيه، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن تطوير محولات التوزيع على مرحلتين وسيتم تحديث 3815 محول في العام المالى الحالي، و5337 محول في العام المالى المقبل، ليصبح إجمالي ما سيتم تطويره من المحولات 9152 محول بنهاية العام المقبل.
وأوضح وزير الكهرباء، أنه جار إنشاء 1862 كشكًا، في العام الجارى، كما سيتم تنفيذ 3593 في 2018، ليبلغ الإجمالى 5455.
وحضر توقيع القرض هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ورئيس بنك مصر محمد الأتربي، وممثل عن البنك التجاري الدولي، والمهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
الكهرباء
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