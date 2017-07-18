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بنـــوك
مبادرة جديدة للمركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الثلاثاء 18 يوليه 2017 11:26 ص
طارق عامر 1010
أخر الأخبار
طارق عامر 1010
محمد سالم :
وقع البنك المركزي اتفاقية رعاية مع جامعه النيل مدتها 5 سنوات، تحت اسم "رواد النيل" تستهدف تنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالاستفادة من نقاط التميز لدي جامعة النيل من خبرات علمية وبحثية، وتتولي البنوك تقديم الدعم وكذلك تأسيس مقار ثابتة لمراكز خدمات تطوير الأعمال في المناطق الجغرافية ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصةً في مجالات التصنيع بكل مجالاته مما يزيد من فرص العمل للشباب.
وأوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي أن الهدف من تلك المبادرة الدفع بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتنمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني وسعيا إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي.
ومن جانبها أكدت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي، أن هذه المبادرة تزيد من إسهام الجهاز المصرفي في تطوير الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب لجعل ثقافة ريادة الأعمال حقيقة علي أرض الواقع.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستشارك بدورها في إعداد أدلة العمل وأدواتها والتدريب، خاصة في المجالات المطلوب تنميتها ومنها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري فضلا عن التمويل المصرفي.
و أعرب الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، عن تقديره البالغ لهذه المبادرة الجادة من جانب البنك المركزي، وأن الجامعة بدورها سوف توفر مقار ومراكز خدمات الأعمال بالجامعات، وغيرها من الكيانات الأخرى وتقديم الدعم الفني والتدريب وتنظيم قوافل رواد النيل لتجول محافظات مصر المختلفة للترويج والإسراع بنشر وتحقيق أهداف المبادرة.
وتأكيدا لمبدأ المشاركة والتعاون والتنسيق، أبدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر أنها ستضع جميع إمكانات الجهاز من مقار وخبرات فنية في مجال ريادة الأعمال لإنجاح هذه المبادرة.
البنك المركزى
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