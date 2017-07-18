87 مليون جنيه أرباحا مستلقة لمصر للأسواق الحرة

البورصة المصرية

أسماء السيد:



أعلنت شركة "مصر للأسواق الحرة" عن نتائج أعمالها المستقلة والخاصة بالعام المالي الماضي والمنتهي خلال يونيو المنقضي.



وتمكنت الشركة من الارتفاع بصافي أرباحها، إذ حققت 87 مليون جنيه مقارنة بـ 61 مليون جنيه خلال العام المالي القارن.





كما أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها المجمعة خلال نفس الفترة والتى أظهرت تحقيق نفس معدلات الربحية بالقوائم المستقلة.