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عمرو بن العاص 8
الثلاثاء 18 يوليه 2017 10:59 ص
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مع أن عمرو بن العاص لم يكن قائدًا للجيوش التى انتدبت لمواجهة الروم بالشام، إلاَّ أن ذكاءه ودهاءه بوآه منزلة المشورة والمراجعة هناك.
حين اقترب جند المسلمين من المواقع التى قصدوا إليها، ترامت الأنباء بأهبة الروم للزحف بجحافل جرارة تبلغ عدتها مائة وخمسين ألفًا، فى عدة كاملة، فتردد القادة وتشاوروا وكتبوا إلى عمرو بن العاص وإلى الخليفة، فوافاهم الجواب منهما معًا بأن يتجمعوا فى موقع واحد، وأشار عمرو بأن يتراجعوا إلى اليرموك، وينتظروا مقدم الروم هناك.
على أن الخليفة الصديق، رأى أن يمدهم بخالد بن الوليد وبعض من معه بالعراق، وقال قولته المشهورة : «والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد»، وأقبل خالد يطوى الصحراء عبر المفازة المهلكة التى اختارها رغم مخاطرها لأنها أسرع به إلى نجدة إخوانه، ولكنه حين وصل ألفاهم متفرقين لا يجتمعون على قيادة، وأورد الأستاذ العقاد القصة المشهورة أنه اقترح عليهم تداول القيادة ولتكون له فى اليوم الأول.
وقد استقصيت هذه الجزئية بتدقيق وإمعان فى كتاب «عبقرية إنكار الذات : أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح»، فصح لدى من أدلة وأمارات أوردتها فى الكتاب لمن يحب أن يرجع إليها، أن أوامر الصديق إلى القادة كانت أنهم إذا اجتمعوا يكون أميرهم أبو عبيدة بن الجراح، فلما استقر رأيه على إمدادهم بخالد ونصف من معه بالعراق، استقر فيما يبدو على أن تكون القيادة له، فكتب إلى أبى عبيدة ما يشبه الاعتذار عن تأمير خالد، وهو ما يؤكد أن أوامره كانت بانعقاد القيادة لأبى عبيدة إذا اجتمعوا، فكتب الصديق إلى أبى عبيدة يقول : «سلام الله عليك، أما بعد.. فقد وليت خالدًا قتال العدو فى الشام. فلا تخالفه، واسمع له وأطع.. فإنى لم أبعثه عليك ألاَّ تكون عندى خيرً منه، ولكننى ظننت أن له فطنة فى الحرب ليست لك. أراد الله بنا وبك خيرًا والسلام». وهذا الكتاب يؤكد أن الإمارة كانت معقودة لأبى عبيدة قبل مقدم خالد، والدليل الثانى أن خالدًا كتب هو الآخر إليه معتذرًا يقول : «سلام الله عليك، وبعد.. فقد أتانى كتاب خليفة رسول الله يأمرنى بالمسير إلى الشام والقيام على جندها، والتولى لأمرها. والله ما طلبت ذلك قط، ولا أردته إذ وليته.. فأنت سيد المسلمين ولا ننكر فضلك ولا نستغنى عن رأيك» وتمضى الروايات التى محصتها فتضيف أن أبا عبيدة أحسن استقباله، وأعلن للجميع ترحيبه بمقدم خالد وبإمارته بدلاً منه، وهو ما جاء صريحًا فى كتاب الخليفة إليه. (كتابنا عن أبى عبيدة دار المعارف 2013 ص 182 187).
وقد قيل فيما أورده الأستاذ العقاد إن عدة المسلمين يومئذ خمسين ألفًا، وارتفع الطبرى بعدة جيش الروم إلى مائتين وأربعين ألفًا، وهبط بها البعض إلى أقل من نصف هذا العدد، ولكن المؤكد أن عدد الروم كان أكثر من ضعف عدد المسلمين.
وقد وصف الأستاذ العقاد الملحمة المتوقعة، والتى جرت، بأنها كانت ملحمة «الرجاء المستميت» و«اليأس المستميت»، وأنه يومها تنادى المسلمون على عهد الموت أن لا يرجعوا إلاَّ منتصرين، وقد انجلى النهار على هزيمة اليأس وانتصار الرجاء.
وأضاف أنه يؤخذ من المصادر المختلفة أن «عمرًا» قد اشترك فى أكثر حروب الشام بين دمشق وفلسطين، وأن شجاعته فيها جميعًا كانت كفاء دهائه وحزمه.
وفاة أبى بكر وإمارة عمر بن الخطاب
شاءت الأقدار أن لا يفارق الصديق إلى الدار الآخرة، إلاّ وقد اطمأن إلى موقف المسلمين إزاء الروم، وقد أوشك النصر المؤزر أن يكون حاسمًا.
وبويع لعمر بالخلافة بعد تقديم الصديق له، بينما النصر مقبل والحوادث مؤاتية، وكان عمر من أعظم الناس ثقة بأبى عبيدة بن الجراح، واختبر الكثير من مناقبه فى صحبتهما الطويلة، فلم يلبث أن ولاه الإمارة بدلاً من خالد، على نحو ما سلف بيان تفصيله فى عبقرية عمر وعبقرية خالد.
والظاهر فيما يضيف الأستاذ العقاد، أن توحيد القيادة كان أعون على توزيع العمل فى أنحاء الميدان كله، فاستقل عمرو بن العاص بغزوات فلسطين وما جاورها، وتم على يديه فتح سواحلها وحصار بيت المقدس ومنازلة صاحبها «أريطيون»، بالجرأة تارة، وبالمكيدة تارة أخرى، واتفقت المصادر على التنويه ببلاء عمرو فى هذه الغزوات، وعلى أنه لم يكن يألو جهدًا لا فى شجاعته ولا فى حسن تدبيره، وربما جشمته موارد التدبير مخاطر أكثر مما يجرى فى موارد القتال، يوم أقدم على الذهاب بنفسه كأحد الأجناد للقاء صاحب قيسارية الذى طلب أن يُنْدَبَ أحدٌ للقائه، فذهب إليه عمرو، وكاد يدفع حياته ثمنًا لقيامه بهذه المهمة حينما توسم حاكم قيسارية أنه من القادة، وأعدَّ كمينًا لقتله حين انصرافه، ولكن عمرًا نجا بحسن حيلة حين تنامى إلى علمه نبأ الكمين المرتب له، فعاد إلى الرجل بما أهداه إليه، ليشير عليه بأن يحفظه إلى أن يأتيه بعشرة من رفاقه لينالوا معه العطية بدلاً من أن ينفسوه عليها إذا نالها وحده، فراق ذلك لصاحب قيسارية، وبعث إلى الكمين الذى أعده، أن يخلوا سبيله، فنجا عمرو بهذه الحيلة التى أعانه عليها ذكاؤه ودهاؤه.
ويشير الأستاذ العقاد إلى أنه لا يلزم فى هذه القصة أن تصح كل تفصيلاتها، فأصولها كافية للدلالة على أن «عمرًا» كان صاحب ذكاء ودهاء، وأنه لم يكن يتوانى عن تعريض نفسه للأخطار فيما يراه فى صالح المسلمين.
وجماع الأخبار التى لا خلاف فى لبابها، أن «عمرًا» كان بطل الغزوة الشامية فى ميدان فلسطين، وربما كان بطلها من طلائعها الأولى.
رجائى عطية
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