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بورصة وشركات
البورصة تستهل تعاملات الثلاثاء على صعود جماعي
الثلاثاء 18 يوليه 2017 10:52 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد
افتتحت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، وسجل المؤشر الرئيسي "egx30" ارتفاعًا بنسبة 0.09% عند 13969 نقطة.
وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19% عند 680 نقطة، وارتفع مؤشر "egx50" بنسبة 20.2% عند 2145 نقطة، ونظيره "egx100" الأوسع نطاقًا عند 1571 نقطة صاعدًا بنحو 0.13%.
وبلغت قيم التداول 34 مليون جنيه، من إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 65، وسيطر الارتفاع على حركة 24 سهمًا، وتراجع 8 آخرين بينما لم يتغير 33.
واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 1.6 و4.4 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه المصريين للبيع بصافي مبيعات بلغت 6 ملايين جنيه.
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على تباين، إذ انهى المؤشر الثلاثيني تعاملاته مرتفعًا بنسبة 1.02% عند 13956 نقطة، فيما تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 0.75% عند 679 نقطة.
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