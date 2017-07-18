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بورصة وشركات
492 مليون جنيه خسائر مجمعة لحديد عز
الثلاثاء 18 يوليه 2017 10:32 ص
حديد عز
أخر الأخبار
حديد عز
أسماء السيد:
ارتفعت الخسائر المجمعة لشركة "حديد عز" والخاصة بالربع الأول من العام الجاري لتصل إلي 492.8 مليون جنيه مقارنة بـ235 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى صعيد نتائج الأعمال المستقلة حققت الشركة صافي خسارة قدرها 240,7 مليون جنيه، مقارنة بخسائرة بلغت 86,8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
حديد عز
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