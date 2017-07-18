492 مليون جنيه خسائر مجمعة لحديد عز

حديد عز

أسماء السيد:



ارتفعت الخسائر المجمعة لشركة "حديد عز" والخاصة بالربع الأول من العام الجاري لتصل إلي 492.8 مليون جنيه مقارنة بـ235 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.



وعلى صعيد نتائج الأعمال المستقلة حققت الشركة صافي خسارة قدرها 240,7 مليون جنيه، مقارنة بخسائرة بلغت 86,8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.