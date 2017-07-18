1.2 مليار جنيه مستحقات مصر الوسطى للكهرباء لدى الجهات الحكومية

الشبكة القومية للكهرباء

عمر سالم



ارتفعت مستحقات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2016 / 2017.



كشف المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، فى تصريحات لـ«المال» عن أن نسبة تحصيل فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو الماضى، وصلت لنحو %99 بزيادة قدرها نحو 10 ملايين جنيه.



وأكد فودة أن إجمالى التحصيل وصل لنحو 410 ملايين جنيه عن شهر يونيو الماضى، مرتفعًا عن شهر مايو بنحو %2، كما تم تحصيل جزء من المتأخرات على بعض المستهلكين المنزليين والصناعيين.



وعن استهلاك المواطنين خلال شهر يوليو بعد زيادة أسعار الكهرباء، أوضح فودة أن الاستهلاك المنزلى تراجع خلال شهر يوليو الجارى نتيجة زيادة الأسعار، وارتفع الترشيد لدى المواطنين، كما أن توقعات الوزارة بالاستهلاك كانت أعلى من الفعلى.



وقال مصدر مسئول فى الشئون التجارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن أغلب مستحقات الشركة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الأوقاف وبعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى العديد من الوزارات والمصانع والشركات العاملة فى صعيد مصر، ويتصدر المديونيات هى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.



وأضاف المصدر أن الشركة لا توجد عليها أى مديونيات نهائيًا سواء لشركات إنتاج أو نقل الكهرباء، كما تستهدف توصيل التيار لنحو 80 ألف مشترك جديد، من خلال فتح الباب لتوصيل التيار الكهربائى أمام المبانى العشوائية.



ومن المقرر أن تضخ شركة مصر الوسطى للكهرباء استثمارات تصل لنحو 600 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد 2017 /2018، وستنفذ الشركة نحو 400 محول كهرباء، خلال العام الحالى، وتنشئ خطوطا هوائية على مساحة 120 كلم، بهدف تغطية الأماكن النائية، غير المرتبطة بالشبكة القومية، كما تقوم بزيادة القدرات الخاصة بالشبكات الخاصة بها، لـ3000 ميجا وات، خلال الصيف المقبل، مقابل 2300 ميجاوات حمل أقصى خلال الصيف الماضى.



يذكر أن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﺨﺪﻡ نحو 5 ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ هى: ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ، ﻭﻛﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻛﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺑﻠﻄﻴﻢ.



وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ 596 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﻭ607 ﺁﻻﻑ ﻓﻰ ﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، ﻭ820 ﺃﻟﻔًﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ، ﻭ867 ﺃﻟﻔًﺎ ﻓﻰ ﺃﺳﻴﻮﻁ، ﻭ81 ﺃﻟﻔًﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.



يشار إلى أن عدد ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ «ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ الكهرباء» ﻳﺒﻠﻎ 3.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 449 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ، ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ إلى ﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.