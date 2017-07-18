أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 18 يوليو

الطقس

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة أقصى الغرب والرياح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة، والصغرى 25 والإسكندرية 32 والصغرى 24 ومطروح 30 والصغرى 23.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.