مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 يوليو

لمدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Cairo 03:24 AM 05:04 AM 12:02 PM 03:38 PM 06:57 PM 08:28 PM 12:35 AM Port Said 03:15 AM 04:58 AM 11:58 AM 03:37 PM 06:56 PM 08:28 PM 12:28 AM Damanhour 03:23 AM 05:06 AM 12:05 PM 03:43 PM 07:03 PM 08:34 PM 12:35 AM Alexandria 03:24 AM 05:07 AM 12:07 PM 03:46 PM 07:05 PM 08:37 PM 12:37 AM Giza 03:24 AM 05:05 AM 12:02 PM 03:38 PM 06:58 PM 08:28 PM 12:34 AM Suez 03:19 AM 05:00 AM 11:57 AM 03:33 PM 06:52 PM 08:22 PM 12:30 AM Assiut 03:35 AM 05:11 AM 12:02 PM 03:32 PM 06:52 PM 08:18 PM 12:40 AM Asyut 03:35 AM 05:11 AM 12:02 PM 03:32 PM 06:52 PM 08:18 PM 12:40 AM Tanta 03:22 AM 05:04 AM 12:03 PM 03:41 PM 07:00 PM 08:31 PM 12:34 AM Damanhur 03:23 AM 05:06 AM 12:05 PM 03:43 PM 07:03 PM 08:34 PM 12:35 AM

متابعات:تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة في المدن والمحافظات، اليوم الثلاثاء 18يوليو.