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أسواق عربية
وزير خارجية إيران يأمل ألا تؤدي حرب اليمن إلى صراع مع السعودية
الثلاثاء 18 يوليه 2017 07:20 ص
محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران
أخر الأخبار
محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران
وكالات:
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاثنين، إنه يأمل ألا يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهة مباشرة بين إيران والسعودية وإنه «لا أحد يكسب» في الحرب الأهلية الدائرة في هذا البلد.
وقال ظريف لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: «نحن بالتأكيد نأمل أنه إذا كنا لا نتفق مع بعضنا بعضا بشأن الوضع في اليمن أو الوضع في سوريا.. أن يكون بوسعنا أن نعمل معا من أجل إنهاء تلك الأوضاع».
قطع العلاقات مع قطر
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