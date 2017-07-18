وزير خارجية إيران يأمل ألا تؤدي حرب اليمن إلى صراع مع السعودية

وكالات:





قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاثنين، إنه يأمل ألا يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهة مباشرة بين إيران والسعودية وإنه «لا أحد يكسب» في الحرب الأهلية الدائرة في هذا البلد.



