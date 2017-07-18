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تأميـــن
طوكيو مارين جينرال تدشن نادى الكاراتيه
الثلاثاء 18 يوليه 2017 06:56 ص
طوكيو مارين جينرال تدشن نادى الكاراتيه
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طوكيو مارين جينرال تدشن نادى الكاراتيه
- 138 مليون جنيه أقساط طوكيو مارين جينرال تكافل بنهاية يونيو الماضي
مروة عبد النبى:
قال اتسوشى ياماجاكى العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين جينرال تكافل أن شركته حققت ١٣٨ مليون جنيه اقساط تأمينية بنهاية يونيو الماضي مقابل ٩٠ مليون جنيه للعام السابق عليه بنسبة نمو تجاوزت ٥٠٪.
ورصد ياماجاكى تطور نمو الاقساط التأمينية لشركته خلال ال٣ سنوات الماضية حيث بلغ ٥٥ مليون جنيه بنهاية العام المالى ٢٠١٥ لترتفع الى ٩٠ مليون جنيه بنهاية العام المالى ٢٠١٦ وصولا الى ١٣٨ مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وارجع العضو المنتدب للشركة الزيادة المضطردة فى حجم اقساط الشركة لارتفاع عدد الوسطاء المتعاقدة معهم إلى ٦٠ وسيط شريك مقابل ٤٧ بنسبة زيادة ٢٨٪.
وأضاف أن طوكيو مارين جينرال تكافل تستهدف ١٦٠ مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وأوضح أن إجمالي اصول الشركة ارتفع إلى ٣٣٠ مليون جنيه مقابل ٢٠٥ مليون جنيه.
وأوضح ياماجاكى فى المؤتمر الصحفي الذي عقده بعنوان "نادى الكاراتيه"أن شركته دشنت نادى يحمل هذا الاسم لوسطاء التأمين المتعاقدة معهم وذلك باعتبارهم الشريك الاستراتيجي للنجاح.
وأشار إلى أن فكرة"نادي الكاراتيه" تستهدف تحفيز وسيط التامين لتحقيق مايعرف ب"التارجت" او الهدف المطلوب منه لجلب اقساط تأمينية بقيم معينة تصنفه فى إحدى فئات الأحزمة الأربعة الموجودة بالنادى وهى الابيض والاسود والازرق والبنى.
وأكد أن تصنيف الوسيط في مسابقة نادي الكاراتيه من أجل تشجيع وسطاء التأمين على تطوير محفظة أعمالهم وانتقاء افضل العمليات التأمينية بالإضافة إلى إعلان الفائزين بجائزة أفضل حزام ثم الأقل واثابتهم على المستهدفات المحققة من النمو تقديرا من الشركة لجهود الوسطاء المتعاقدة معهم.
ولفت ياماجاكى الى سبب تسمية نادي الكاراتيه بهذا الاسم حيث تعنى كاراتيه اليد الخالية والحزام يعنى الثقة والالتزام وهما الضفتين اللتان تميزا الوسيط عند بيعه التامين باعتباره لا يملك شيئاً غير الاقناع بكل ما هو مفيد للعميل
مع تلبية احتياجاته علاوة على ضرورة أن تكسو هذه العلاقة الثقة المفرطة لضمان استمرار التعاون بين كافة أطراف العملية التأمينية.
ومن جانبه قال أيمن مامون رئيس قطاع الإنتاج والمبيعات بشركة طوكيو مارين جينرال تكافل أن نادي الكاراتيه سيقوم بمنح جوائز لوسطاء التأمين المتعاقدة معهم فى نهاية المسابقة -السنة المالية _منها إتاحة الفرصة للسفر لليابان فى حال تحقيق الوسيط لتارجت يصل إلى ٥ ملايين جنيه فى اى فرع من فروع التامين عدا السيارات والطبى علاوة على السفر لزيارة مركز الشركة فى دبى حال جلب اقساط تأمينية تصل إلى ٣ ملايين جنيه والسفر ٤ ليالي بشرم الشيخ فى حالة تحقيق مليون جنيه.
التأمين
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