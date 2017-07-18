مصادر: تسعيرة الحكومة للأقطان 2500 جنيه للوجه القبلي و3000 للبحري

الصاوي أحمد:





رجحت مصادر قريبة الصلة من وزارة الزراعة أن تعلن الحكومة أسعار مرتفعة لقطن الإكثار خاصة مع تدخل نواب لجنة الزراعة بالبرلمان لحث الحكومة ووزارة الزراعة لإعلان أسعار تشجعية لهذا الصنف.





وقدرت المصادر في تصريحات خاصة لـ"المـال " أن تكون أسعار قطن الإكثار 2500 جنيه للوجه القبلي و3000 جنيه للوجه البحري للقنطار.





وتبلغ مساحة قطن الأكثار بحوالي 62 ألف فدان من إجمالي 225 ألف فدان منزرعة بالمحصول بما يوازي 35 % من المساحة المزروعة تقريبا في مصر.





وتستخدم أقطان الأكثار من قبل وزارة الزراعة كتقاوي منتقاه للموسم التالي، وتشرف الوزارة على هذة المساحات التي يزرعها الفلاحون وتمدهم بالمساعدة الفنية والإرشادية المطلوبة "وتحتكر " وزارة الزراعة قطن الإكثار ولا يسمح لغيرها بالأتجار فيه كما يكون بيع المزارع لمحصوله في هذة الحالة إجباريا لصالح "الزراعة".





وطالب حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين ان تكون أسعار قطن الأكثار للوجه البحري 3500 جنيها للقنطار و3000 جنيها للوجه القبلي بالنظر للأسعار الحالية والمستقبلية للقطن التي تؤكد إرتفاع سعره مقارنة بالأعوام الماضية وتلغ أسعار القطن حاليا بين 2700 و2800 جنيها للقنطار.





وأكد عبد الرحمن أن القطن المصري مطلوب للتصدير وأيضا للشركات الحكومية التي تشتريه وتنتج منه المنسوجات المصرية المعروفة عالميا.



