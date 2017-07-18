EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
مصادر: تسعيرة الحكومة للأقطان 2500 جنيه للوجه القبلي و3000 للبحري
الثلاثاء 18 يوليه 2017 01:40 ص
القطن
أخر الأخبار
قطن
الصاوي أحمد:
رجحت مصادر قريبة الصلة من وزارة الزراعة أن تعلن الحكومة أسعار مرتفعة لقطن
الإكثار
خاصة مع تدخل نواب لجنة الزراعة بالبرلمان لحث الحكومة ووزارة الزراعة لإعلان أسعار تشجعية لهذا الصنف.
وقدرت المصادر في تصريحات خاصة لـ"المـال " أن تكون أسعار قطن
الإكثار
2500 جنيه للوجه القبلي و3000 جنيه للوجه البحري للقنطار.
وتبلغ مساحة قطن الأكثار بحوالي 62 ألف فدان من إجمالي 225 ألف فدان منزرعة بالمحصول بما يوازي 35 % من المساحة المزروعة تقريبا في مصر.
وتستخدم أقطان الأكثار من قبل وزارة الزراعة كتقاوي منتقاه للموسم التالي، وتشرف الوزارة على هذة المساحات التي يزرعها الفلاحون وتمدهم بالمساعدة الفنية والإرشادية المطلوبة "وتحتكر " وزارة الزراعة قطن الإكثار ولا يسمح لغيرها بالأتجار فيه كما يكون بيع المزارع لمحصوله في هذة الحالة إجباريا لصالح "الزراعة".
وطالب حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين ان تكون أسعار قطن الأكثار للوجه البحري 3500 جنيها للقنطار و3000 جنيها للوجه القبلي بالنظر للأسعار الحالية والمستقبلية للقطن التي تؤكد إرتفاع سعره مقارنة بالأعوام الماضية وتلغ أسعار القطن حاليا بين 2700 و2800 جنيها للقنطار.
وأكد عبد الرحمن أن القطن المصري مطلوب للتصدير وأيضا للشركات الحكومية التي تشتريه وتنتج منه المنسوجات المصرية المعروفة عالميا.
وأعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق أسعار ضمان شراء القطن التجاري وحددته بين 2100 لأصناف قبلي و2300 جنيها للوجه البحري.
محصول القطن
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا