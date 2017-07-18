قابيل: 1.5 مليار دولار واردات مصر من الارجنتين خلال 2016

أحمد اللاهونى:





أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين مصر والأرجنتين والذى يميل في صالح الجانب الأرجنتيني بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن واردات مصر من الأرجنتين بلغت العام الماضى نحو 1.5 مليار دولار أغلبها من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن المصري وتقل الصادرات المصرية للأرجنتين عن 8 ملايين دولار.