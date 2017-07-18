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اقتصاد وأسواق
قابيل: 1.5 مليار دولار واردات مصر من الارجنتين خلال 2016
الثلاثاء 18 يوليه 2017 12:34 ص
طارق قابيل 11
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طارق قابيل 11
أحمد اللاهونى:
أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين مصر والأرجنتين والذى يميل في صالح الجانب الأرجنتيني بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن واردات مصر من الأرجنتين بلغت العام الماضى نحو 1.5 مليار دولار أغلبها من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن المصري وتقل الصادرات المصرية للأرجنتين عن 8 ملايين دولار.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها خلال فعاليات مُنتدى الأعمال المصري الأرجنتيني والذى عقد بحضور مارتا جابريلا ميتشيتى نائبة الرئيس الأرجنتينى وبمشاركة عدد كبير من المسئولين ورجال الاعمال بكلا البلدين .
وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والأرجنتين كخطوة أساسية نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة ، لافتا الى اهمية الاستفادة من الدور الحيوي لدوائر الأعمال في مصر والأرجنتين في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي.
وزارة الصناعة والتجارة
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