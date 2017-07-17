نائب رئيس الأرجنتين: مصر شريك مهم لتنمية اقتصادنا

أحمد اللاهونى:







قالت مارتا جابريلا ميتشيتي نائبة الرئيس الأرجنتيني إن اختيار مصر لتكون بلدا استراتيجيا ومهما بالنسبة لاقتصادنا وتنميتنا وستعمل بقوة بطريقة مكثفة لتحويل الشراكة لتحقيق الاستفادة بين البلدين" .





وأشارت خلال كلمتها بمنتدى الأعمال المصري الأرجنتني الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إلى أن الارجنتين اتخذت العديد من الإجراءات لتغيير مسار اقتصاد بلادنا خاصة في الإطار التأسيسي فى الارجنتين.





وأضافت ميتشيتي أن الارجنتين قررت القيام بقفزة مهمة كما ونوعا فى اقتصادها وتعمل على إرثاء مبادئ الشفافية ومحاولة القضاء على الفساد والذي يؤدي الى مشاكل خطيرة لإفراد المجتمع،كما ستحارب مشاكل الفقر مشيرة الى أن 30 % من مواطني بلادها يقعون تحت خط الفقر نتيجة للسياسات الخاطئة التى استخدمت لادارة موارد البلاد.



