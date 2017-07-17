اصطدام سيارة بقطار على خط القاهرة الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مرور قطار رقم 1086 الساعة 18.40 نوم مكيف، القادم من الإسكندرية والمتجه إلى أسوان انحرفت سيارة ملاكى عن مسارها نتيجة انفجار إطارها الأمامى أثناء سيرها فى اتجاه شريط السكة الحديد واصطدمت بالقطار بين محطة بركة السبع وقويسنا.





وأوضحت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة تصادم السيارة تسبب في تعطيل حركة مسير القطارات على خط القاهرة الاسكندرية لمدة ساعة وإصابة سائق السيارة الملاكى بجروح فى الرأس.





وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب على هذا التأخير نتيجة انحراف السيارة وتصادمها أثناء مرور القطار وهى أسباب خارجة على إرادة الهيئة حرصًا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.



