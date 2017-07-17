الجميلة والواغش.. خلطة مسرحية ممتعة

علي راشد



العرض الجميلة والواغش مأخوذ عن "هاملت" لشكسبير"– "الواغش" لرأفت الدويري تأليف محمد يوسف إخراج مايكل مجدي إنتاج فرقة العرض الأفضل مكان العرض مركز الإبداع الفني



عرض المهرجان القومي للمسرح في دورته العاشرة، في السادسة من مساء اليوم، مسرحية "الجميلة والواغش" بمركز الإبداع الفني لليوم الأول لها، ومن المقرر أن تعرض مجددًا غدًا في حضور لجنة التحكيم.





مع لحظة دخولك العرض تلاحظ ديكورات بسيطة تنم عن بيئة صعيدية يختلط فيها جو آخر حيث تجد على حافة المسرح عمودين، وفي عمقه باب قديم وكرسيان عاليان ينمّان عن بيئة أخرى مغايرة أكثر رقيًّا أو ثراء- وهو ما تكشفه الأحداث بعد ذلك– وفي منتصف المسرح تجد خنجرًا ساقطًا من السقف كدليل على مسار أحداث العرض المسرحي الذي يتخذ من الثأر فكرة له.





العرض في الأساس عن مسرحية "هاملت" لشكسبير وعن "الواغش" لرأفت الدويري، ويحكي النص الأصلي لهاملت عن هاملت الذي يظهر له شبح أبيه ويطالبه بأن يثأر له من عمه الذي قتله وكذلك زوجته، وهذا ما جاء في النص الأصلي للمسرحية التي يعتبرها الكثير من النقاد أنها من أكثر الأعمال التي قُدمت للمسرح بصور مختلفة.





وكان لعرض "الجميلة والواغش" رؤية أخرى حيث حاول أن يختلط بين القصىة الرئيسية وحكاية أخرى تدور في الصعيد من خلال بطل المسرحية وهو "هجرس" والذي يعمل بالتمثيل بعد أن هرّبته أخته "مرة" ليعيش مع رجل بعيد عن بلدته، حتى يعود بعد ذلك لأخذ ثأر والده الذي قتله ابن عم والدته ووالدته، ويقوم هجرس بتمثيل النص الأصلي لمسرحية "هاملت" وأثناء تمثيله يخرج إلى الواقع ليرى شبح أخته يحدثه– وهي التي لم يرها من قبل– حول ثأر أبيه فيتحدث لصديقه في العرض المزعوم.





تتداخل الأحداث لترى الأخت "مرة" في صراعها مع والدتها وزوج والدتها وتحاربهما في انتظار أخيها ليعود ويحقق حلمها بأخذ ثأر والده وما زالت ترتدي الثوب الأحمر دليلا على دم والدها، وتتزوج من شاب يحاول أن يكون سندًا لها أما بطش زوج والدتها حتى يعود أخيها، إلا أن عودته لم تكن في صالحها حيث يدعوها إلى التعامل بالقانون فترفض وتصر على أخذ الثأر بنفسها .

الحكاية الأصلية المعروضة أمامكم على المسرح استخدم فيها أرواح طيبة وأخرى شريرة تصارع بعضها البعض من حين لآخر، وإن كان النص الأصلي ظهر فيه شبح واحد وهو والد هاملت فإن عرض "الجميلة والواغش" اختار أن يكون الشبح 4 فتيات منهن بطلة العرض التي تظهر كأفكار تدور في عقل أخيها من حين لآخر، كما أن حبيبة هاملت في النص الأصلي لم تظهر ولم يكن لها دور لكن اختار المخرج أن يضع جوًّا من البهجة أثناء التمثيل ليقدم شابًّا بزي امرأة يحاول أن يؤدي الدور وهو ما أضفى حالة كوميدية بإيفيهات غير مبتذلة، وهو ما يجعلك أمام عرض مسرحي تختلط فيه الكوميديا في كثير من المناطق مع الخيال والتراجيدي والفكرة أيضًا.





النهاية أيضًا كانت بمقتل هاملت أو هجرس ووالدته وزوجها إلا أن العرض في النهاية لا يرضى على فكرة الثأر وجعل بطلة العمل والتي كانت تريد الثأر بشدة تتحدث وكأنها ندمت على ما كانت سببا فيه.