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طاقة
الكهرباء توقع قرضا بقيمة 37 مليار جنيه لتطوير الشبكة
الإثنين 17 يوليه 2017 09:44 م
وزير الكهرباء
أخر الأخبار
وزير الكهرباء
عمر سالم
تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤتمرا صحفيا غدا لتوقيع أكبر قرض بقيمة 37 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكة نقل الكهرباء.
وقالت مصادر للمال إن القرض سيتم توقيعه مع بنوك الأهلى ومصر وعدد من البنوك المحلية المشتركة فى القرض الذى سيتم تخصيصة لشركات توزيع ونقل الكهرباء لمدة عامين وينقسم إلى ١٩ مليار جنيه لتطوير شبكة توزيع الكهرباء و١٨ مليار جنيه لتطوير شبكة نقل الكهرباء.
وستقوم وزارة المالية بضمان القرض لصالح شركات الكهرباء، وذلك بناء على تعليمات من رئاسة الجمهورية.
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