EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
نيابة شمال الجيزة تقرر استمرار حبس 9 من أهالي الوراق
الإثنين 17 يوليه 2017 09:02 م
حبس
أخر الأخبار
حبس
إيمان عوف
قال ياسر سعد، المحامي بالتعاونية القانونية لدعم العمال، إن نيابة شمال الجيزة الكلية قررت استمرار حبس 9 متهمين من أهالي جزيرة الوراق، وإن الاتهامات التي تم توجيهها إليهم التعدّي على السلطات، وقطع الطريق، وإصابة 31 من الشرطة.
فيما لم يتسنَّ للمحامين حضور التحقيقات ولا التعرف على مصير المتهمين الثلاثة الآخرين ولا أسماء مَن صدَر بحقّهم قرار من النيابة.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 12 من أهالي جزيرة الوراق أثناء مداهمة القوات للجزيرة بحجة إزالة التعديات على أراضي الدولة وأثناء تشييع جِنازة ضحية الاقتحام.
أحداث الوراق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا