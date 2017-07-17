نيابة شمال الجيزة تقرر استمرار حبس 9 من أهالي الوراق

قال ياسر سعد، المحامي بالتعاونية القانونية لدعم العمال، إن نيابة شمال الجيزة الكلية قررت استمرار حبس 9 متهمين من أهالي جزيرة الوراق، وإن الاتهامات التي تم توجيهها إليهم التعدّي على السلطات، وقطع الطريق، وإصابة 31 من الشرطة.





فيما لم يتسنَّ للمحامين حضور التحقيقات ولا التعرف على مصير المتهمين الثلاثة الآخرين ولا أسماء مَن صدَر بحقّهم قرار من النيابة.





كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 12 من أهالي جزيرة الوراق أثناء مداهمة القوات للجزيرة بحجة إزالة التعديات على أراضي الدولة وأثناء تشييع جِنازة ضحية الاقتحام.



