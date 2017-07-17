القاهرة والإمارات تقودان مكاسب 6 بورصات.. وهبوط الرياض

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة القاهرة وبورصتى الإمارات "دبى وأبو ظبى"، وهبط مؤشرا بورصتى الرياض والكويت فقط.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بأكثر من 1% ليسجل 13956 نقطة مع صعود سعر سهم شركة بورتو جروب بحوالى 7.9%.





وصعد مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بحوالى 1.1% ليصل إلى 4576 نقطة مع ارتفاع سعر سهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارة، 2.8%، وارتفع سعر سهم مصرف الشارقة الإسلامي 6.4%.





وزاد مؤشر شقيقته سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت 0.8% ليتجاوز 3602 نقطة بقيادة سهم شركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) الذى ارتفع سعره بحوالى 3.4% في تداول مكثف غير معتاد، كما زاد سعر سهم شركة داماك العقارية 3.8%.





وتقدَّم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1% ليصعد إلى 9436 نقطة مع صعود سعر سهم شركة الخليج الدولية للخدمات التي تورِّد منصات الحفر النفطي 2.5%، وكان الأكثر تداولًا في السوق، وقفز أيضًا سعر سهم شركة الخليج للمخازن 4.7%.





بينما زاد مؤشرا بورصتى مسقط والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2% للأولى، و0.1% للثانية ليستقرا عند 5073 نقطة، و1315 نقطة على الترتيب.



