EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
حزب العيش والحرية يعلن تضامنه مع أهالي الوراق
الإثنين 17 يوليه 2017 08:36 م
حزب العيش والحرية
أخر الأخبار
حزب العيش والحرية
إيمان عوف
أعلن حزب العيش والحرية تضامنه الكامل مع أهالي جزيرة الوراق ضد حملة الإخلاء القسرى التي بدأتها الدولة أمس بشكل مفاجئ، وبدون أي سابق إنذار للأهالى.
نعى الحزب الشهيد "سيد الطفشان" الذى توفى أمس بطلق خرطوش على إثر الهجوم العنيف الذي قامت به قوات من الشرطة والجيش على أهالى الجزيرة صباح أمس.
وطالب الحزب بالإفراج عن أهالي الجزيرة الذين تم اعتقالهم من قوات الأمن واختفائهم فى حملة القبض العشوائى التى حدثت على هامش عملية الإخلاء القسرى، ويحمّل الحزب الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته المسئولية الكاملة عن ما حدث من خسائر بشرية ومادية ناتجة عن هذا الهجوم.
أحداث الوراق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا