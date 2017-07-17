حزب العيش والحرية يعلن تضامنه مع أهالي الوراق

إيمان عوف

أعلن حزب العيش والحرية تضامنه الكامل مع أهالي جزيرة الوراق ضد حملة الإخلاء القسرى التي بدأتها الدولة أمس بشكل مفاجئ، وبدون أي سابق إنذار للأهالى.

نعى الحزب الشهيد "سيد الطفشان" الذى توفى أمس بطلق خرطوش على إثر الهجوم العنيف الذي قامت به قوات من الشرطة والجيش على أهالى الجزيرة صباح أمس.

وطالب الحزب بالإفراج عن أهالي الجزيرة الذين تم اعتقالهم من قوات الأمن واختفائهم فى حملة القبض العشوائى التى حدثت على هامش عملية الإخلاء القسرى، ويحمّل الحزب الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته المسئولية الكاملة عن ما حدث من خسائر بشرية ومادية ناتجة عن هذا الهجوم.