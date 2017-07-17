الدوحة تؤكد تقرير واشنطن بوست وتتهم الإمارات بالقرصنة

قطر استدعت سفيرها لدى مصر

خالد بدر الدين



أعلنت قطر، اليوم الاثنين، أنها تعتقد أن التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسئولين أمريكيين كشف عن مسئولية دولة الإمارات العربية المتحدة عن عملية القرصنة التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية أواخر مايو الماضى، والتي أسهمت في إثارة خلاف دبلوماسي بين الدوحة وجيرانها.



وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان "المعلومات التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست كشفت عن ضلوع دولة الإمارات العربية المتحدة ومسئولين كبار فيها في جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي وأن التقرير "يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب جريمة القرصنة".



وذكرت وكالة رويترز إن أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قال في وقت سابق اليوم إن تقرير واشنطن بوست كاذب ونفى ضلوع بلاده في أي عملية قرصنة إلكترونية.



ومن جهة أخرى أعلنت مصر اليوم الاثنين إنها تتمسك بقائمة المطالب التي قدمتها مع السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر كشرط لاستئناف العلاقات ورفع العقوبات الاقتصادية عن حكومة الدوحة.



وكانت هذه الدول العربية الأربع قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر الشهر الماضي وفرضت عقوبات اقتصادية وتجارية عليها متهمة إياها بدعم تنظيمات متشددة وبالتحالف مع إيران ولكن الدوحة تنفى هذه الاتهامات.



ورفضت قطر قائمة مطالب قدمتها الدول الأربع لها وقالت إنها انتهاك لسيادتها وتتوسط الكويت لإنهاء الأزمة منذ بدايتها، لكن لم تحقق جهود الوساطة تقدما يذكر على صعيد حل الأزمة.



وتضمنت المطالب وقف الدعم القطري المزعوم للجماعات المتطرفة وإغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية في قطر والحد من علاقات الدوحة بإيران.

وتعتقد هذه الدول الأربعة إن قطر مستمرة في اتباع نهج المماطلة والتسويف وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأربع وتطلعات شعوب المنطقة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب والتطرف برغم توقيع قطر والولايات المتحدة الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.



ولكن الدول العربية الأربع ترى إن مذكرة التفاهم لم تهدئ مخاوفها وإن العقوبات ستظل قائمة إلى أن تستجيب الدوحة لمطالبها وإنها ستراقب عن كثب جهود قطر لمكافحة تمويل الإرهاب.