الصحة: بدأنا توجيه الخدمات الصحية للأماكن المحرومة

وزارة الصحة

معتز محمود



قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إنه يتم العمل حاليا على توجيه الخدمات الصحية للأماكن المحرومة مثل مستشفى حلايب وأسوان والقصير والنجيلة، وهناك مجموعة أخرى في الافتتاحات، مضيفا أن العام الماضي تم التركيز على هدف القضاء على فيروس سي ويتم حاليا عمل مسح طبي للمواطنين.



وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش تفقده لمستشفى النجيلة بعد أن تم تطويرها أن هذه المستشفى تقع في أحد الأماكن التي كانت محرومة من الخدمات الصحية، لافتا إلى أن تلك المستشفى وغيرها من المستشفيات التي يتم تطويرها تم حسب الكود العالمي.



وأشار إلى أن جولته التفقدية لهذه المستشفى تأتى تمهيدا لافتتاحها من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وسيتم تشغيلها تجريبا بداية من الغد.



وقال وزير الصحة: "نجي ثمار عمل دام عام ونصف من العمل حيث تم افتتاح ٩ مستشفيات، وسيتم افتتاح ٧ مستشفيات قريبا ضمن مشروع تطوير ٣١ مستشفى على مستوى الجمهورية، لتقديم لخدمة صحية تليق بالمواطن المصري، مشيرا إلى أن الوزارة لن تمانع من تقديم الخدمة الطبية للمرضى القادمين من ليبيا.



وأوضح أن المستشفى تضم الكوادر الطبية اللازمة حيث تضم نحو ٧٩ طبيبا و٥٧ ممرضة، كما تم التعاقد مع كلية طب إسكندرية على توفير الكوادر الطبية اللازمة الطبية.